Date de déclaration d'impôt 2020 : les dates limites près de chez vous

DECLARATION IMPOTS 2020 - Le service de déclaration des revenus en ligne est accessible à compter du lundi 20 avril. La date limite pour déclarer ses revenus en ligne dépend du département de résidence. Le calendrier initial est reporté en raison de la crise du coronavirus.

[Mise à jour du lundi 18 mai 2020 à 11h00] Avec le déconfinement amorcé le lundi 11 mai, les Français n'ont pas forcément la tête à leur déclaration de revenus. Et pourtant, le service de télé-déclaration des revenus de 2019 est ouvert depuis plusieurs semaines déjà. Il est accessible sur le site Internet des impôts, ou via l'application Impots.gouv et le restera jusqu'à la date limite de déclaration d'impôts, que le gouvernement a décidé en mars de reporter en raison de l'épidémie de coronavirus. Les nouvelles dates limites pour rendre sa déclaration des revenus 2020 dépendent du lieu de résidence : elles sont fixées au 4 juin 2020, 23h59 dernier délai, dans la zone 1 (départements de 01 à 19) et pour les non-résidents, au 8 juin 2020 pour la zone 2 (départements de 20 à 54) et au 11 juin pour la zone 3 (départements 55 à 974/076). Le service de télé-déclaration des revenus sera accessible sur le site Internet des impôts à compter du 20 avril 2020. La date limite pour déclarer ses revenus de 2019 au format papier passe, elle, du jeudi 14 mai 2020 au 12 juin 2020, à 23h59, toujours, le cachet de La Poste faisant foi.

La date limite pour faire sa déclaration d'impôts papier 2020 est fixée au 12 juin 2020, quel que soit le lieu de résidence. La date limite pour déclarer ses revenus en ligne dépend, elle, du département de résidence. Attention : à compter de 2020, les départements numérotés de 50 à 54 sont intégrés à la zone 2. Avant le début de la crise, l'Ordre des Experts-comptables avait obtenu de reporter la date limite de dépôt au 15 juin 2020 pour les déclarations de revenus souscrites par les intermédiaires pour le compte de leurs clients, comportant des revenus professionnels. "Compte tenu de la crise du coronavirus, nous échangeons avec la DGFiP afin d'obtenir un nouveau report de cette date limite, a indiqué l'ordre professionnel au JDN. Cette question est à l'étude mais n'est pas encore tranchée."

La date limite de déclaration d'impôt en ligne dépend du département de résidence. © uglegorets_123RF

Le service de télédéclaration des revenus, accessible sur le site Internet des impôts et sur l'application dédiée Impots.gouv (disponible sur mobile et tablette), ouvre le lundi 20 avril 2020. La date limite de déclaration d'impôts en ligne est fonction du département de résidence au 1er janvier de l'année. Pour connaître la date de fermeture du service de télédéclaration des revenus dans votre département en 2020, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Vous résidez La date limite de déclaration d'impôt en ligne est le En zone 1 (départements du 01 au 19 et non-résidents) Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 En zone 2 (départements du 20 au 54) Lundi 8 juin 2020 à 23h59 En zone 3 (départements du 55 au 974/976) Jeudi 11 juin 2020 à 23h59

Calendrier 2020 de la déclaration d'impôts

Vous résidez dans le département Numéro du département La date limite de déclaration en ligne est Ain 01 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Aisne 02 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Allier 03 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Alpes-de-Haute-Provence 04 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Alpes-Maritimes 06 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Ardèche 07 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Ardennes 08 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Ariège 09 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Aube 10 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Aude 11 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Aveyron 12 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Bas-Rhin 67 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Bouches-du-Rhône 13 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Calvados 14 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Cantal 15 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Charente 16 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Charente-Maritime 17 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Cher 18 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Corrèze 19 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Corse-du-Sud 2A Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Côte-d'Or 21 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Côtes-d'Armor 22 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Creuse 23 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Deux-Sèvres 79 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Dordogne 24 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Doubs 25 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Drôme 26 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Essonne 91 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Eure 27 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Eure-et-Loir 28 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Finistère 29 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Gard 30 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Gers 32 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Gironde 33 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Guadeloupe 971 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Guyane 973 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Haute-Corse 2B Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Haute-Garonne 31 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Haute-Loire 43 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Haute-Marne 52 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Hautes-Alpes 05 Jeudi 4 juin 2020 à 23h59 Haute-Saône 70 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Haute-Savoie 74 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Hautes-Pyrénées 65 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Haute-Vienne 87 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Haut-Rhin 68 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Hauts-de-Seine 92 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Hérault 34 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Ille-et-Vilaine 35 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Indre 36 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Indre-et-Loire 37 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Isère 38 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Jura 39 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 La Réunion 974 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Landes 40 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Loire 42 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Loire-Atlantique 44 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Loiret 45 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Loir-et-Cher 41 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Lot 46 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Lot-et-Garonne 47 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Lozère 48 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Maine-et-Loire 49 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Manche 50 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Marne 51 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Martinique 972 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Mayenne 53 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Mayotte 976 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Meurthe-et-Moselle 54 Lundi 8 juin 2020 à 23h59 Meuse 55 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Morbihan 56 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Moselle 57 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Nièvre 58 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Nord 59 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Oise 60 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Orne 61 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Paris 75 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Pas-de-Calais 62 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Puy-de-Dôme 63 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Pyrénées-Atlantiques 64 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Pyrénées-Orientales 66 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Rhône 69 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Saône-et-Loire 71 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Sarthe 72 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Savoie 73 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Seine-et-Marne 77 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Seine-Maritime 76 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Seine-Saint-Denis 93 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Somme 80 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Tarn 81 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Tarn-et-Garonne 82 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Territoire de Belfort 90 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Val-de-Marne 94 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Val-d'Oise 95 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Var 83 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Vaucluse 84 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Vendée 85 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Vienne 86 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Vosges 88 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Yonne 89 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59 Yvelines 78 Jeudi 11 juin 2020 à 23h59

En 2018, plus de 23 millions de foyers fiscaux avaient déclaré leurs revenus en ligne, soit 60% des contribuables, selon le gouvernement. Soit 3 millions de plus qu'en 2017. En 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus a été étendue à tous les contribuables. Décidée sous François Hollande, la généralisation de la déclaration d'impôts en ligne obligatoire devait avoir pour objectif d'accompagner la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.