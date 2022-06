"Date limite impôts 2022 : à minuit, il sera (vraiment) trop tard"

DATE IMPOT. L'ultime date limite de la déclaration d'impôt 2022 intervient ce mercredi, à minuit.

[Mis à jour le mercredi 08 juin 2022 à 11h10] Dernier délai pour remplir votre déclaration de revenus. La dernière date limite intervient ce mercredi. Les contribuables déclarant en ligne et résidant dans les départements numérotés de 55 à 976 ont donc jusqu'à minuit pour remplir leur déclaration d'impôt 2022 sur impots.gouv.fr. Pour le formulaire papier et les départements 01 à 54, il est désormais trop tard. Les échéances étaient fixées les 24 mai et 31 mai. S'ils n'ont pas respecté ces dates, les contribuables s'exposent à une première majoration de 10% de leur impôt sur le revenu. Elle grimpe à 20% en cas de dépôt tardif dans les 30 jours qui suivent la mise en demeure, puis à 40% si la déclaration n'a toujours pas été déposée. La majoration peut même atteindre jusqu'à 80% de majoration en cas d'activité occulte dévoilée par le fisc. Des intérêts de retard qui s'élèvent à 0,2% par mois de retard, soit un total de 2,4% sur un an.

Zone 3 départements 55 à 976 : aujourd'hui mercredi 8 juin 23 h 59 date limite pour déclarer vos revenus en ligne

La déclaration de revenus est obligatoire pour tous les contribuables. Elle permet d'évaluer le montant total d'impôt sur le revenu dont le contribuable est redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont il s'est acquitté via le prélèvement à la source, le fisc établit s'il doit s'acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu au mois de septembre 2022. L'avis d'imposition est transmis à partir de la fin juillet jusqu'à la fin du mois d'août. Les foyers fiscaux ont ensuite jusqu'à la mi-septembre pour s'acquitter d'un éventuel solde.

La zone 3 est concernée par l'ultime date limite des impôts 2022, intervenant le mercredi 8 juin à minuit. Les départements numérotés de 55 à 976 sont ainsi visés : Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte.

Vous résidez dans le département Numéro du département La date limite de déclaration en ligne est Ain 01 24 mai 2022 à 23h59 Aisne 02 24 mai 2022 à 23h59 Allier 03 24 mai 2022 à 23h59 Alpes-de-Haute-Provence 04 24 mai 2022 à 23h59 Alpes-Maritimes 06 24 mai 2022 à 23h59 Ardèche 07 24 mai 2022 à 23h59 Ardennes 08 24 mai 2022 à 23h59 Ariège 09 24 mai 2022 à 23h59 Aube 10 24 mai 2022 à 23h59 Aude 11 24 mai 2022 à 23h59 Aveyron 12 24 mai 2022 à 23h59 Bas-Rhin 67 8 juin 2022 à 23h59 Bouches-du-Rhône 13 24 mai 2022 à 23h59 Calvados 14 24 mai 2022 à 23h59 Cantal 15 24 mai 2022 à 23h59 Charente 16 24 mai 2022 à 23h59 Charente-Maritime 17 24 mai 2022 à 23h59 Cher 18 24 mai 2022 à 23h59 Corrèze 19 24 mai 2022 à 23h59 Corse-du-Sud 2A 31 mai 2022 à 23h59 Côte-d'Or 21 31 mai 2022 à 23h59 Côtes-d'Armor 22 31 mai 2022 à 23h59 Creuse 23 31 mai 2022 à 23h59 Deux-Sèvres 79 8 juin 2022 à 23h59 Dordogne 24 31 mai 2022 à 23h59 Doubs 25 31 mai 2022 à 23h59 Drôme 26 31 mai 2022 à 23h59 Essonne 91 8 juin 2022 à 23h59 Eure 27 31 mai 2022 à 23h59 Eure-et-Loir 28 31 mai 2022 à 23h59 Finistère 29 31 mai 2022 à 23h59 Gard 30 31 mai 2022 à 23h59 Gers 32 31 mai 2022 à 23h59 Gironde 33 31 mai 2022 à 23h59 Guadeloupe 971 8 juin 2022 à 23h59 Guyane 973 8 juin 2022 à 23h59 Haute-Corse 2B 31 mai 2022 à 23h59 Haute-Garonne 31 31 mai 2022 à 23h59 Haute-Loire 43 31 mai 2022 à 23h59 Haute-Marne 52 31 mai 2022 à 23h59 Hautes-Alpes 05 24 mai 2022 à 23h59 Haute-Saône 70 8 juin 2022 à 23h59 Haute-Savoie 74 8 juin 2022 à 23h59 Hautes-Pyrénées 65 8 juin 2022 à 23h59 Haute-Vienne 87 8 juin 2022 à 23h59 Haut-Rhin 68 8 juin 2022 à 23h59 Hauts-de-Seine 92 8 juin 2022 à 23h59 Hérault 34 31 mai 2022 à 23h59 Ille-et-Vilaine 35 31 mai 2022 à 23h59 Indre 36 31 mai 2022 à 23h59 Indre-et-Loire 37 31 mai 2022 à 23h59 Isère 38 31 mai 2022 à 23h59 Jura 39 31 mai 2022 à 23h59 La Réunion 974 8 juin 2022 à 23h59 Landes 40 31 mai 2022 à 23h59 Loire 42 31 mai 2022 à 23h59 Loire-Atlantique 44 31 mai 2022 à 23h59 Loiret 45 31 mai 2022 à 23h59 Loir-et-Cher 41 31 mai 2022 à 23h59 Lot 46 31 mai 2022 à 23h59 Lot-et-Garonne 47 31 mai 2022 à 23h59 Lozère 48 31 mai 2022 à 23h59 Maine-et-Loire 49 31 mai 2022 à 23h59 Manche 50 31 mai 2022 à 23h59 Marne 51 31 mai 2022 à 23h59 Martinique 972 8 juin 2022 à 23h59 Mayenne 53 31 mai 2022 à 23h59 Mayotte 976 8 juin 2022 à 23h59 Meurthe-et-Moselle 54 31 mai 2022 à 23h59 Meuse 55 8 juin 2022 à 23h59 Morbihan 56 8 juin 2022 à 23h59 Moselle 57 8 juin 2022 à 23h59 Nièvre 58 8 juin 2022 à 23h59 Nord 59 8 juin 2022 à 23h59 Oise 60 8 juin 2022 à 23h59 Orne 61 8 juin 2022 à 23h59 Paris 75 8 juin 2022 à 23h59 Pas-de-Calais 62 8 juin 2022 à 23h59 Puy-de-Dôme 63 8 juin 2022 à 23h59 Pyrénées-Atlantiques 64 8 juin 2022 à 23h59 Pyrénées-Orientales 66 8 juin 2022 à 23h59 Rhône 69 8 juin 2022 à 23h59 Saône-et-Loire 71 8 juin 2022 à 23h59 Sarthe 72 8 juin 2022 à 23h59 Savoie 73 8 juin 2022 à 23h59 Seine-et-Marne 77 8 juin 2022 à 23h59 Seine-Maritime 76 8 juin 2022 à 23h59 Seine-Saint-Denis 93 8 juin 2022 à 23h59 Somme 80 8 juin 2022 à 23h59 Tarn 81 8 juin 2022 à 23h59 Tarn-et-Garonne 82 8 juin 2022 à 23h59 Territoire de Belfort 90 8 juin 2022 à 23h59 Val-de-Marne 94 8 juin 2022 à 23h59 Val-d'Oise 95 8 juin 2022 à 23h59 Var 83 8 juin 2022 à 23h59 Vaucluse 84 8 juin 2022 à 23h59 Vendée 85 8 juin 2022 à 23h59 Vienne 86 8 juin 2022 à 23h59 Vosges 88 8 juin 2022 à 23h59 Yonne 89 8 juin 2022 à 23h59 Yvelines 78 8 juin 2022 à 23h59

En 2019, l'obligation de télédéclarer ses revenus a été étendue à tous les contribuables. Décidée sous François Hollande, la généralisation de la déclaration d'impôts en ligne obligatoire devait avoir pour objectif d'accompagner la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

La date limite de déclaration d'impôts en ligne est déterminée en fonction du département de résidence au 1er janvier de l'année. Ci-dessous, les dates de fermeture du service de télédéclaration des revenus en 2022 par département.

Vous résidez La date limite de déclaration d'impôt en ligne est le En zone 1 (départements du 01 au 19 et non-résidents) 24 mai 2022 à 23h59 En zone 2 (départements du 20 au 54) 31 mai 2022 à 23h59 En zone 3 (départements du 55 au 974/976) 8 juin 2022 à 23h59

La date limite pour déclarer via le formulaire papier intervient le mardi 31 mai, les contribuables qui déclarent en ligne bénéficiant d'un délai supplémentaire. Rappelez-vous que le cachet de la Poste fait foi. Soyez donc vigilant et ne l'envoyez pas au dernier moment. A noter : l'envoi des formulaires papier a démarré le 6 avril, s'est achevé le 25 avril.