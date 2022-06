"Allocation de rentrée scolaire : pour qui ? Quand ?"

ALLOCATION RENTREE SCOLAIRE 2022. L'allocation de rentrée scolaire désigne l'aide financière allouée sous conditions aux ménages ayant des enfants âgés de 6 à 18 ans.

[Mise à jour du lundi 27 juin 2022 à 10h23] Allez-vous bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire cette année ? La prestation sociale est attribuée aux familles qui remplissent tous les critères pour en bénéficier. Voici, pour rappel, les critères à remplir :

L'enfant doit être âgé de 6 à 18 ans : vous ne pouvez pas bénéficier de la prime de rentrée pour un enfant en maternelle ou pour un enfant âgé de 19 ans toujours scolarisé au lycée.

L'enfant doit être scolarisé dans un établissement scolaire : l'allocation de rentrée scolaire ne concerne pas les enfants bénéficiant de l'instruction à domicile.

Les revenus du foyer ne doivent pas dépasser un plafond, fixé en fonction du nombre d'enfants à charge.

L'allocation de rentrée scolaire a pour but, comme son nom l'indique, d'aider les ménages éligibles à faire face aux coûts engendrés par la rentrée scolaire de leur enfant. Le montant de ce coup de pouce financier évolue en fonction de l'âge de l'enfant au titre duquel il est sollicité. La date de versement, elle, intervient généralement au mois d'août, quelques semaines avant la rentrée des classes.

L'association des parents d'élèves, FCPE, réclame le versement de l'allocation de rentrée scolaire - traditionnellement versée à la mi-août - dès début juillet, et la revalorisation de son montant. "Les prix peuvent évoluer de 10% à 40% selon les fournitures", a justifié Eric Labastie, secrétaire général de la FCPE, auprès de France info. "[Il faut] une réflexion sur le versement de l'allocation pour qu'il soit le plus adapté possible et que les achats se fassent au plus tôt". Pour l'heure, l'exécutif n'a pas réagi à ses demandes. Le montant de l'allocation de rentrée est, pour l'heure, fixé entre 376 euros et 411 euros, en fonction de l'âge de l'enfant. Par le passé, le gouvernement a déjà été conduit à revaloriser de 100 euros le montant de la prime de rentrée, en raison de la crise sanitaire. Cette année, le contexte est particulier. Les prix à la consommation ont bondi de 5,2% en mai 2022 sur un an, soit un plus haut niveau depuis novembre 1985, conduisant le gouvernement à préparer une loi sur le pouvoir d'achat. Présentée en Conseil des ministres le 6 juillet, elle prévoit notamment le versement d'une prime inflation à la rentrée pour les plus modestes, ainsi que des mesures pour les gros rouleurs ou encore la revalorisation des minimas sociaux, le dégel du point d'indice et l'augmentation des retraites. Pour en savoir plus, consultez notre dossier dédié :

Il est nécessaire de remplir plusieurs conditions pour être éligible à l'allocation de rentrée scolaire. Elles sont liées aux ressources de la famille, à l'âge de l'enfant et à sa scolarisation. Pour ce qui est des ressources, celles de la famille ne doivent pas excéder une certaine limite, dont le montant varie en fonction du nombre d'enfants. Voici les plafonds de revenu net catégoriel (année 2020, avis d'imposition reçu en 2021) à ne pas dépasser pour se voir accorder l'ARS au titre de la rentrée scolaire 2022. Les plafonds pour Mayotte sont différents. Les montants pour la rentrée 2022 ont été dévoilés récemment.

Nombre d'enfants à charge Ressources 2020 à ne pas dépasser 1 25 370 € 2 31 225 € 3 37 080 € Par enfant supplémentaire + 5 855 €

Pour ce qui est de l'âge de l'enfant, celui-ci doit être âgé de 6 à 18 ans. Ainsi, pour la rentrée scolaire 2022, sa date de naissance doit être comprise entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 (inclus).

Enfin, et cela paraît logique, l'enfant doit être inscrit dans le public ou dans le privé pour déclencher l'ARS. Cette dernière n'est en effet pas accordée pour les enfants instruits au sein de leur famille.

Autant la Caf a prévu une exception pour les foyers qui dépassent légèrement le plafond de ressources, autant le versement de l'ARS est strictement impossible pour les enfants âgés de plus de 18 ans. Mais si vous êtes dans cette situation, vous pouvez peut-être prétendre à la prime de rentrée scolaire.

Les montants pour la rentrée 2022 ont récemment été dévoilés :

376,98 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans ayant atteint l'âge 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée (ou pour un enfant plus jeune étant déjà inscrit au CP)

ayant atteint l'âge 6 ans avant le 1er janvier qui suit la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée (ou pour un enfant plus jeune étant déjà inscrit au CP) 397,78 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans ayant atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint 15 ans à cette date

ayant atteint l'âge de 11 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint 15 ans à cette date 411,56 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans ayant atteint l'âge de 15 ans au 31 décembre de l'année de la rentrée scolaire et n'ayant pas atteint l'âge 18 ans à la date du 15 septembre de l'année de la rentrée scolaire. Attention, l'allocation de rentrée scolaire n'est pas octroyée pour les jeunes apprentis de moins de 18 ans si leur rémunération dépasse un certain montant.

La Mutualité sociale agricole met à disposition un simulateur permettant de savoir si vous bénéficiez de l'allocation de rentrée scolaire. Il suffit d'y renseigner le nombre d'enfants à charge et les revenus annuels du ménage.

Si les revenus de la famille dépassent de peu la limite définie pour y être éligible, une allocation dégressive, l'allocation différentielle, dont le calcul est assis sur les ressources, peut être octroyée.

Les démarches à accomplir pour demander à profiter de l'ARS ne sont pas les mêmes suivant que vous en ayez déjà bénéficié ou non. Si vous l'avez déjà touchée, que vous êtes déjà allocataire de la Caf et que votre enfant est âge de plus de 16 ans, vous n'avez rien à faire. A noter : il faut avoir souscrit votre déclaration des revenus 2022 auprès des impôts et avoir déclaré vos revenus 2020 à la Caf. Si votre enfant est né entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016, vous deviez faire savoir à partir de la mi-juillet à votre Caf que votre enfant serait toujours scolarisé ou qu'il serait en apprentissage à la rentrée scolaire 2022. Cette démarche peut se faire en ligne. Les démarches pour l'allocation de rentrée 2022 pourront se faire à l'été 2022.

Si vous n'êtes pas allocataire de la Caf, en revanche, vous deviez compléter une déclaration de situation des prestations familiales et logement ainsi qu'une déclaration des ressources 2020. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans votre Caf ou bien télécharger les formulaires en ligne. Là encore, cette démarche pourra être effectuée quelques mois avant la rentrée scolaire de 2022.

Non. L'allocation de rentrée scolaire concerne les enfants dès l'âge de six ans. Par conséquent, les foyers ayant des enfants scolarisés en maternelle, âgés de trois ans, ne peuvent pas en bénéficier.

Chaque année, la date de versement de l'allocation de rentrée scolaire intervient aux alentours du 20 août. Le versement de l'allocation de rentrée scolaire l'an dernier est intervenue le 17 août, sauf pour La Réunion et Mayotte, où la rentrée scolaire s'effectue plus tôt, et où l'allocation de rentrée scolaire a donc été versée dès le 3 août.

Si l'enfant est sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance (Ase) ou d'un service ou établissement sanitaire ou d'éducation, son allocation de rentrée scolaire est déposée sur un compte bloqué auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est versée à l'enfant à sa majorité, à condition qu'il le demande, dans le but de l'accompagner dans son autonomie.