Inflation 2023 : une hausse en France et dans la zone euro en avril

INFLATION 2023. En France comme dans le reste de la zone euro le taux d'inflation grimpe en avril 2023. Si l'augmentation des prix de l'alimentaire est moins forte qu'en mars 2023, l'inflation des tarifs de l'énergie repart à la hausse.

[Mise à jour du mercredi 3 mai 2023 à 11h22] Avons-nous atteint le haut plateau de l'inflation ? Après un léger ralentissement au mois de mars 2023, le taux d'inflation repart à la hausse en avril d'après l'Insee. Selon les premières estimations provisoires formulées par l'Institut national des statistiques, le taux d'inflation sur un an, en France, serait de 5,9% en avril 2023, contre 5,7% le mois précédent. Pour rappel, en avril 2022, le taux d'inflation en France s'établissait à 4,8%. Cette hausse s'explique notamment par l'accélération des prix de l'énergie. Ces derniers ont augmenté de 7% entre avril 2022 et avril 2023, alors qu'ils avaient eu tendance à ralentir légèrement en mars 2023. Toutefois, l'Insee constate une relative bouffée d'air sur les prix de l'alimentaire. Si l'augmentation des denrées reste élevée (+14,9% en avril), elle est tout de même inférieure d'un point par rapport au mois dernier. De leurs côtés, les services voient également leur prix augmenter, notamment dans le domaine des transports, à cause de la hausse des tarifs de l'énergie. Même chose pour les produits manufacturés qui subissent toujours la montée des coûts de production dans les ateliers et les usines. Dans le détail, l'Insee précise que sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7%, après +1% en mars. L'institut indique également qu'il est possible que la France se trouve actuellement sur "le haut plateau de l'inflation". Concrètement, elle pourrait se stabiliser dans les mois qui viennent avant d'amorcer une décrue en fin d'année 2023.

Quel est le taux d'inflation actuel en France ?

Selon les données provisoires publiées par l'Insee, le taux d'inflation sur un an en France est de 5,9% en avril 2023. Les données définitives seront publiées le 12 mai prochain. Notez que le taux d'inflation s'établissait à 5,7% en mars, à 6,3% en février et à 6% en janvier.

Quel est le niveau de l'inflation dans la zone Euro ?

Le taux d'inflation au sein des 20 pays qui composent la zone Euro est repartit à la hausse en avril. Cette augmentation des prix a néanmoins été relativement endiguée par la remontée des taux d'intérêts initiée par la Banque Centrale Européenne (BCE). L'agence des statistiques européenne, Eurostat, estime que l'inflation est notamment tirée par la hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Ainsi, le taux d'inflation dans la zone s'établit à 7% contre 6,9% le mois dernier. Un chiffre qui reste cependant bien inférieur à l'inflation record atteinte en novembre 2022 (10,1%).

Quel est le taux de l'inflation en France en 2022 ?

En décembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 5,9% sur un an. De manière générale, la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 5,2% en moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2022. Voici, à titre indicatif, l'évolution de l'indice des prix à la consommation, en glissement annuel depuis 2017 :

C'est quoi l'inflation économique ? Définition

L'inflation désigne une hausse généralisée des prix des biens et services, sur une période donnée. On parle également de hausse du coût de la vie, ou de baisse du pouvoir d'achat. En France, on mesure l'inflation avec l'indice des prix à la consommation de l'Insee, qui représente lui-même une moyenne de plusieurs variations des coûts de produits spécifiques. On parle d'inflation lorsque la moyenne de tous ces regroupements conjoncturels fait ressortir une hausse des prix. Certaines hausses peuvent être compensées par la baisse d'autres secteurs ; dans ce cas, il n'y a pas d'inflation. Le contraire de l'inflation est la déflation. L'inflation est prise en compte pour calculer chaque année l'augmentation du Smic.

Pour calculer l'inflation, l'Insee prend en compte 22 regroupements conjoncturels comprenant divers produits. À la fin de chaque mois, l'INSEE compare les prix de vente affichés au cours du dernier mois, par rapport à ceux du trimestre précédent. On en déduit ainsi s'il y a eu une inflation ou une déflation.