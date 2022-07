"Taxe foncière 2022 : quel taux pour vous ?"

TAXE FONCIERE. Les contribuables devraient recevoir leur avis de taxe foncière dès la fin du mois d'août. La note pourrait être particulièrement salée pour certains, en raison des taux votés par les communes.

[Mise à jour du jeudi 28 juillet 2022 à 10h03] +1,9% en 2022. C'est la progression de la taxe foncière par rapport à l'an dernier, selon le cabinet FSL. Cette augmentation résulte notamment d'une hausse des taux votés par les collectivités locales : +5% à Annecy, +13,1% à Marseille, +8,9% à Strasbourg... Dans la cité phocéenne, l'augmentation de la taxe foncière est telle que 238 propriétaires ont déposé un recours devant le tribunal administratif afin d'obtenir l'annulation de la décision de la commune. Vous cherchez à connaître le taux de taxe foncière dans votre commune ? Consultez notre dossier sans plus attendre :

Pour justifier cette hausse, les communes invoquent notamment le renchérissement des charges ou les investissements liés à la transition énergétique. Elle s'accompagne d'une revalorisation de 3,4% des bases locatives cadastrales, servant de base au calcul de la taxe foncière, en raison de l'inflation galopante. Un record depuis 1989 ! Selon le baromètre de l'Union des propriétaires indépendants (UNPI), la taxe foncière s'est accrue de 27,9% en dix ans. Pour rappel, le calcul de la taxe foncière se fonde sur la valeur locative cadastrale - le loyer théorique du bien s'il était loué - et le taux voté chaque année par la collectivité (commune et groupement).

Selon une étude de Meilleurtaux, dévoilée par Le Parisien, la taxe foncière coûte 105 euros par mois en moyenne, en hausse de 4 euros par rapport à l'an dernier, pour un couple avec deux enfants, occupant un logement de 70 mètres carrés. Soit une mensualité de crédit supplémentaire. Dans le détail, Nîmes est considérée comme la ville la plus chère, avec l'équivalent de 2,1 mensualités annuelles supplémentaires, résultant de la taxe foncière, à 1 551 euros. Elle est suivie de la ville de St-Etienne, Le Havre, Le Mans et Angers. Paris est, de ce point de vue, considérée comme la commune la moins onéreuse avec 0,2 mensualité annuelle supplémentaire.

Selon les informations du Figaro immobilier, l'exécutif planche sur la mise en place d'une mesure permettant de "limiter l'augmentation mécanique de la taxe foncière liée à l'inflation", avait indiqué l'entourage de Bruno Le Maire au mois de juin. Objectif affiché, "anticiper les hausses importantes (de la taxe foncière) à cause de l'inflation, comme nous le faisons sur les loyers, les minima sociaux". Si la décision du gouvernement se confirme, elle aura vocation à intégrer le projet de loi de finances 2023 soumis au Parlement à l'automne prochain, et non le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Pour rappel, la taxe foncière est calculée en fonction de la base locative cadastrale, revalorisée chaque année, en fonction de l'évolution des prix à la consommation, et les taux votés par les communes.

La taxe foncière est due chaque année par les propriétaires de biens immobiliers imposables (logements, parkings, terrains à usage industriel ou commercial...), y compris lorsque ceux-ci sont mis en location. Il existe deux types d'impôts fonciers : la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). La taxe foncière est établie en fonction de la situation au 1er janvier de l'année. Sauf exception, les logements vides sont soumis à la taxe foncière. Les taxes foncières font partie de la catégorie fiscale des impôts locaux utilisés pour le financement du budget des communes, des communautés de communes et des départements.

Lorsqu'un bien immobilier est mis en location, c'est au propriétaire du bien immobilier que revient la charge du paiement de la taxe foncière. Le locataire d'un bien immobilier n'est donc pas concerné par la taxe foncière.

Les auto-entrepreneurs sont imposés à la cotisation foncière des entreprises (CFE). Ne sont redevables de cette taxe que les auto-entrepreneurs qui ont versé des salaires ou réalisé un chiffre d'affaires ou des recettes sur l'année précédente. La première année où la CFE où l'auto-entrepreneur est imposé, la base d'imposition est réduite de moitié. La deuxième année, il est redevable en totalité.

En principe, tous les propriétaires de biens immobiliers construits sont redevables de la taxe foncière sur le bâti. Mais des cas d'exonération de taxe foncière, partielle ou totale, existent. Certains sont liés à la propriété elle-même. D'autres tiennent à la situation du propriétaire. Voici les plus courants :

Les logements neufs bénéficient d'une exonération de 2 ans

Les logements anciens ayant fait l'objet de travaux dans le but de réaliser des économies d'énergie peuvent bénéficier d'une exonération de 5 ans

Les constructions neuves à usage de résidence principale financées à plus de 50% par des prêts aidés par l'Etat bénéficient d'une exonération de 10 ans

Les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition et dont le revenu fiscal de référence (l'année précédant celle de l'imposition) ne dépasse pas un plafond actualisé tous les ans sont exonérées de la taxe foncière. Pour 2022, le revenu fiscal de référence ne doit pas excéder 11 276 euros pour la première part de quotient familial. A noter que, depuis 2015, un dispositif spécifique permet aux contribuables ayant perdu le bénéficie d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties accordée au titre de la faiblesse de leurs revenus peuvent la conserver pendant les deux années qui suivent, même s'ils dépassaient désormais les plafonds de revenus fixés par la loi. Après cette période de deux ans, ils bénéficient d'un abattement sur la valeur locative du logement de deux tiers la troisième année et d'un tiers la quatrième année.

Par ailleurs, pour les personnes âgées de plus de 75 ans au 1er janvier 2022 ayant bénéficié d'un maintien d'exonération de taxe d'habitation en 2014, les plafonds de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour être exonéré de taxe foncière sont majorés : la limite est portée à 14 286 euros pour une part de quotient familial.

Le calcul de la taxe foncière est basé sur la valeur locative cadastrale du bien, dite valeur locative, qui correspond à ce qu'il pourrait rapporter en cas de mise en location aux conditions du marché. A noter que la valeur locative, qui est mise à jour chaque année, entre également en compte dans le calcul de la taxe d'habitation. La base d'imposition de la taxe foncière sur le bâti équivaut à la moitié de cette valeur, soit un abattement forfaitaire de 50%. Pour les propriétés non bâties, cet abattement s'élève à 20%. Des taux, fixés par les collectivités territoriales, sont alors appliqués à cette base. Le résultat obtenu correspond au montant de la taxe foncière à acquitter.

L'augmentation de la taxe foncière résulte de deux phénomènes conjoints. Le premier est une revalorisation des bases locatives cadastrales de 3,4%, servant de base au calcul de l'impôt local. A cela s'ajoute une hausse des taux de taxe foncière votés par certaines communes, afin - notamment - de compenser les pertes de recettes résultant de la disparition de la taxe d'habitation portant sur la résidence principale.

Actée dans le cadre du projet de loi de finances 2020, une réforme plus profonde des bases locatives cadastrales doit être mises en œuvre. Ses premiers effets sont attendus en 2026. Ce projet conduit à une revalorisation des bases locatives, celles-ci ayant été calculées en fonction des conditions du marché immobilier locatif en France, dans les années 1970. Il devrait donc se traduire par une hausse d'impôt local pour les propriétaires immobiliers.

Les propriétaires de bien immobilier reçoivent leur avis de taxe foncière en septembre, environ trois semaines avant la date limite de paiement par courrier. La taxe foncière précède d'environ un mois la réception de l'avis de taxe d'habitation. Les échéances pour 2022 ne sont pas encore connues. La date limite de paiement de la taxe foncière l'an dernier était fixée au :

15 octobre pour un paiement par courrier

pour un paiement par courrier 20 octobre pour un paiement en ligne. En cas de retard de paiement, une majoration de 10% s'applique. Depuis 2019, le paiement doit obligatoirement s'effectuer en ligne à compter de 300 euros d'impôt foncier à régler

pour un paiement en ligne. En cas de retard de paiement, une majoration de 10% s'applique. Depuis 2019, le paiement doit obligatoirement s'effectuer en ligne à compter de 300 euros d'impôt foncier à régler 25 octobre pour les contribuables qui ont souscrit au prélèvement à l'échéance.

Les propriétés non bâties sous soumises à la taxe foncière, quelle que soit leur nature. Elle concerne donc aussi les terres agricoles. Ces dernières sont toutefois exonérées de la taxe additionnelle à la TFPNB.

La loi de finances pour 2014 instituait, à compter de la taxe foncière 2015, une majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, applicable dans les communes concernées par la taxe sur les logements vacants et par la taxe annuelle sur les loyers des micro-logements. Dans les zones dites tendues, donc, la valeur locative des terrains constructibles était majorée de 25%.

Pour les taxes foncières dues à partir de 2017, la majoration de 25% est remplacée par une majoration forfaitaire de 3 euros par mètre carré. Les collectivités locales (communes et intercommunalités) peuvent toutefois l'abaisser jusqu'à 1 euro par mètre carré, ou la majorer jusqu'à 5 euros par mètre carré. Elles ont également la possibilité de supprimer l'abattement pour les 200 premiers mètres carrés institué en 2016.

Les garages, boxes et parkings sont soumis à la taxe foncière, au même titre qu'une résidence principale ou que toute autre construction.