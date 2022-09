"Prix de la cigarette : le paquet bientôt à 11 euros ? Ce qui vous attend"

PRIX CIGARETTE. Le gouvernement a fait part de sa volonté de rehausser la fiscalité du tabac, en fonction de l'inflation, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS).

[Mise à jour du mardi 27 septembre 2022 à 08h26] Fumeurs, vous étiez persuadé de ne pas voir votre paquet de cigarettes augmenter dans les années à venir ? Détrompez-vous. Le gouvernement étudie très sérieusement une piste en ce sens, dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Dans le détail, l'exécutif souhaite rehausser la fiscalité du tabac (prix des cigarettes et du tabac à rouler), en tenant compte de l'inflation, celle-ci dépassant les 5% sur un an en août. "Je vous confirme que le prix du paquet va augmenter comme l'inflation", a indiqué Elisabeth Borne au micro de BFMTV-RMC, lundi. Très concrètement, le gouvernement souhaite indexer sur l'inflation les droits d'accise sur le tabac. Pareille mesure se traduira par une hausse de 70 centimes environ du prix des paquets de cigarettes. Présenté en Conseil des ministres, le PLFSS prévoit que le prix moyen du paquet, " aujourd'hui de 10,15 euros ", augmente de " 50 centimes en 2023 et de 35 centimes en 2024 ", ce qui le " fera passer à 11 euros ", a détaillé le ministère de l'Economie à l'Agence France-Presse (AFP).

" Nous avions obtenu du gouvernement un gel de la Nous avions obtenu du gouvernement un gel de la fiscalité en 2021 et 2022, après la très grosse trajectoire 2018-2020, et bien évidemment, cette question (...) fait l'objet de négociations entre nous, les Douanes et Bercy", avait indiqué à l'AFP Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes, vendredi dernier. Les buralistes se disent inquiets, craignant qu'une hausse des prix du tabac se traduise par une augmentation du marché parallèle. Pour réduire la consommation de tabac, le gouvernement a relevé la fiscalité régulièrement entre 2018 et 2020, jusqu'à atteindre en novembre 2020, un prix de 10 euros le paquet de 20 unités.

Si le paquet de cigarettes a atteint 10 euros depuis novembre 2020, les marques ne sont pas exemptes de certaines évolutions, à la hausse ou à la baisse, décidées de manière unilatérale par les fabricants de tabac, chaque mois, comme le montre la dernière nomenclature des prix du tabac au 1er septembre 2022, publiée sur le site des Douanes. Retrouvez l'essentiel des tarifs du tabac dans notre article dédié.

Découvrez ci-dessous les tarifs du paquet de 20 cigarettes en France (hors départements d'outre-mer) au 1er septembre 2022 :

Prix d'un paquet de 20 cigarettes au 1er septembre 2022 Paquet de 20 cigarettes Prix de vente avant la révision Prix de vente après la révision Hausse des tarifs Benson & Hedges blue 10 € 10 € 0 € Camel (sans filtre) 10,40 € 10,40 € 0 € Camel Black 10 € 10 € 0 € Camel Blue 10 € 10 € 0 € Camel Essential 10 € 10 € 0 € Camel Filters (paquet rigide) 10 € 10 € 0 € Camel Filters (paquet souple) 10 € 10 € 0 € Camel Shift 10 € 10 € 0 € Camel Silver 10,40 € 10,40 € 0 € Chesterfield blue 10 € 10 € 0 € Chesterfield Original Blue 10 € 10 € 0 € Chesterfield Original Red 10 € 10 € 0 € Chesterfield red 10 € 10 € 0 € Chesterfield Slims Blue 10 € 10 € 0 € Craven A Rouge 10,6 € 10,6 € 0 € Dunhill argent 10,6 € 10,6 € 0 € Dunhill bleu 10,6 € 10,6 € 0 € Dunhill rouge 10,6 € 10,6 € 0 € Dunhill rouge Select 10,7 € 10,7 € 0 € Gauloises Blondes Blanc 10 € 10 € 0 € Gauloises Blondes Bleu 9,9 € 10 € + 0,10 € Gauloises Blondes Rouge 10 € 10 € 0 € Gauloises Brunes 11,2 € 11,2 € 0 € Gauloises Marron 10 € 10 € 0 € Gitanes 11,6 € 11,6 € 0 € Gitanes Blanc (filtre) 11,6 € 11,6 € 0 € Gitanes Bleu & Blanc (filtre) 11,6 € 11,6 € 0 € Gitanes Bleu (filtre) 11,6 € 11,6 € 0 € Gitanes Bleu nuit 11,6 € 11,6 € 0 € Gitanes Filtre 11,6 € 11,6 € 0 € Gitanes Jaune - Filtre 11,6 € 11,6 € 0 € Lucky Strike Bleu 10 € 10 € 0 € Lucky Strike Gold 10,3 € 10,3 € 0 € Lucky Strike red 10 € 10 € 0 € Marlboro Gold (paquet rigide) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro gold (paquet souple) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Gold Slims 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Mix 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Red (paquet rigide) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Red (paquet souple) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Red 100s (paquet rigide) 10,5 € 10,5 € 0 € Philip Morris Filter Kings (paquet rigide) 10 € 10 € 0 € Philip Morris Filter Kings (paquet souple) 10 € 10 € 0 € Vogue L'Essentielle bleue 10,6 € 10,6 € 0 € Vogue L'Originale Blanche 10,6 € 10,5 € -0,10 € Vogue L'Originale Bleue 10,6 € 10,5 € -0,10 € Vogue L'Originale Pastel 10,6 € 10,6 € 0 € Winfield rouge 10 € 9,9 € - 0,10 € Winston Authentic 10,2 € 10,2 € 0 € Winston Blue 10 € 10 € 0 € Winston Classic (paquet rigide) 10 € 10 € 0 € Winston Classic (paquet souple) 10,2 € 10,2 € 0 € Winston Silver 10,2 € 10,2 € 0 € Winston Ssl 9,8 € 9,8 € 0 € Winston White 10 € 10 € 0 € Winston Xsphere 9,8 € 9,8 € 0 €

En 2019, le prix des cigarettes a augmenté de 10% sur un an en France métropolitaine, selon l'Insee, après +13% en 2018. Sur dix ans, la hausse du prix des cigarettes dépasse les 68%.

Prix des paquets de cigarettes de la marque Marlboro au 1er septembre 2022 Paquet de 20 cigarettes Prix de vente avant la révision Prix de vente après la révision Hausse des tarifs Marlboro Gold (paquet rigide) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro gold (paquet souple) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Gold Slims 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Mix 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Red (paquet rigide) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Red (paquet souple) 10,5 € 10,5 € 0 € Marlboro Red 100s (paquet rigide) 10,5 € 10,5 € 0 €

Le prix de la cigarette en Belgique est plus élevé qu'en Espagne mais les tarifs restent largement plus abordables que ceux pratiqués en France. Un paquet de 20 cigarettes coûte en effet en moyenne un peu plus de 7 euros chez nos voisins belges.

Le prix d'un paquet de cigarettes atteint désormais les 10 euros en France. Un niveau de tarif qui place la France dans le trio de tête des pays européens où le prix du tabac est le plus élevé. A titre de comparaison, un paquet de 20 cigarettes coûte un peu plus de 5 euros en Espagne.

Au Luxembourg, un paquet de 20 cigarettes coûte en moyenne 5 euros.

Le parlement de la principauté d'Andorre a voté en février 2019 une loi qui instaure un tarif minimum pour les cigarettes. Leur prix ne pourra plus être inférieur de plus de 35% au tarif applicable en France et en Espagne. L'objectif de ce texte est de lutter contre le trafic, a expliqué le ministre des Finances de la principauté, Jordi Cinca. Actuellement, le prix des cigarettes en Andorre est deux fois moins élevé qu'en France. Le prix moyen d'un paquet de cigarettes s'établit aux alentours de 4 euros en Andorre. Par ailleurs, des tarifs préférentiels sont consentis aux clients qui achètent des cigarettes en grande quantité.

Le coût d'un paquet de 20 cigarettes en Italie s'élève en moyenne à 6 euros.

Découvrez ci-dessous les prix des blagues de 30 grammes pour quelques marques de tabac à rouler.