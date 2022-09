Assurance habitation : les astuces pour en réduire le coût

ASSURANCE HABITATION. L'assurance habitation souvent appelée contrat multirisque habitation couvre les dommages matériels, mais aussi corporels causés par un sinistre.

[Mise à jour du vendredi 23 septembre 2022 à 09h39] A l'issue d'une réunion à Bercy, les responsables du secteur de l'assurance et le ministre de l'Economie ont annoncé qu'ils allaient contenir la hausse moyenne de leurs tarifs à un niveau "en dessous" de l'inflation pour 2022 et 2023. Concrètement, les assureurs se sont engagés à ce que l'indice d'inflation du coût de l'assurance, calculé par l'Insee, reste inférieur à l'indice d'inflation pour 2022 et 2023, ce qui n'exclut pas que certains contrats pour certains clients augmentent plus vite, notamment "pour tenir compte du comportement de chaque individu", a précisé le ministre. Il n'en demeure pas moins que l'assurance habitation représente un coût conséquent pour les ménages. Vous cherchez à engager des économies ? Voici quelques conseils :

Etudiez la concurrence : la loi Hamon permet de résilier son contrat d'assurance à tout moment, rappelle Les Echos. Après la première année de souscription, rien ne vous empêche d'aller vérifier si l'herbe est plus verte ailleurs. La résiliation sera effective au bout de 30 jours, souligne le quotidien économique. Prenez le temps d'évaluer le capital mobilier à assurer : il détermine le montant d'assurance habitation que vous allez devoir payer. "Les biens mobiliers peuvent avoir une valeur affective, mais il faut toujours les évaluer à leur valeur réelle et actuelle", indique le responsable marketing à la Macif auprès des Echos. Rappelez-vous qu'une fois le contrat signé, l'assureur ne couvrira pas les sinistres pour les biens qui ne sont pas inclus dans le document. Actualisez votre contrat, au regard des biens que vous avez pu acquérir et que vous souhaitez assurer Relisez tous vos contrats pour éviter les doublons Soyez vigilant sur le montant de la franchise : elle est déterminante pour savoir à quelle hauteur vous serez indemnisé en cas de sinistre.

L’assurance habitation propose une couverture destinée à protéger le patrimoine familial, qu’il s’agisse de l’habitation ou du mobilier, mais aussi la responsabilité civile des occupants. En cas de sinistre, et selon les garanties souscrites, ce contrat assure un remboursement partiel ou total.

L’assurance habitation couvre :

Les dommages aux biens : locaux à usage d’habitation, clôtures, murs de soutènement, dépendances, véranda, garage, cave, aménagement immobilier ou quote-part des parties communes dans une copropriété.

Les dommages aux personnes.

Sont exclus : les bâtis en cours de construction, les plantations, les abris de jardin, les canalisations extérieures, l’installation d’éclairage, les titres et valeurs, les biens professionnels, la voiture. En revanche, les objets de valeur sont traités à part.

Les principales garanties offertes par un contrat multirisque habitation concernent l’incendie, le dégât des eaux, le bris de glace, le gel des canalisations, les catastrophes naturelles, le vol ou le vandalisme. L’assurance habitation propose également une garantie responsabilité civile assuré et vie privée. Elle indemnise ainsi les dommages matériels ou immatériels causés à des tiers, voisins ou visiteurs.

Les propriétaires qu’ils soient occupants ou non ne sont pas obligés de souscrire un contrat d’assurance habitation. Néanmoins, leur responsabilité sera engagée en cas de défaut d’entretien à l’origine d’un sinistre.

Les copropriétaires sont obligés de s’assurer au minimum en responsabilité civile.

Enfin, elle reste obligatoire pour les locataires. À défaut, il s’expose à une possible résiliation du bail. Notons que si le locataire n’a toujours pas présenté une attestation d’assurance un mois après la signature du bail, le propriétaire peut tout à fait se substituer à lui et lui facturer !

Le locataire signataire du bail doit bien entendu payer sa police d’assurance. Dans le cas d’une propriété, on recommande que le nu-propriétaire et l’usufruitier paient ensemble la protection des murs, leur responsabilité personnelle et le contenant du logement.

Le prix d’une police d’assurance dépend d’un certain nombre de paramètres :

la surface habitable et les annexes,

les aménagements effectués,

le mobilier,

le montant de la franchise,

les garanties optionnelles.

Cela dit, le prix moyen au 1er janvier 2019 s’élève pour un appartement à 225 euros par an et à 370 euros pour une maison.

Il suffit de répondre à un questionnaire en ligne ou chez un assureur. Aucun justificatif n’est exigé, mais toute fausse déclaration entraîne la nullité du contrat. Les questions portent sur le statut de l’occupant, sa localisation, la composition du logement, le capital mobilier, les options souhaitées…

La loi prévoit plusieurs cas de figure pour résilier un contrat multirisque habitation :