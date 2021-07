Aide au logement de 1 000 euros : le dispositif est réactivé

En février 2021, Action Logement avait mis en place une aide à destination des jeunes actif qui déménageaient. Le dispositif n'avait pu accepter toutes les demandes mais il est relancé fin juillet.

[Mise à jour du mardi 27 juillet 2021 à 18h52] Si en février le dispositif n'avait pu bénéficier qu'aux plus rapides, Action Logement l'ouvre de nouveau. Le dispositif "Mon job, mon logement" permet aux salariés nouvellement embauchés ou se rapprochant de leur lieu de travail de bénéficier d'une aide de 1 000 euros. Les conditions d'éligibilité changent par rapport à l'aide accordée en début d'année. Là encore, l'enveloppe finançant cette aide est limitée, il vaut donc mieux se dépêcher pour en bénéficier.

Les jeunes actifs peuvent bénéficier d'une aide d'Action Logement. L'organisme qui gère la participation des employeurs à l'effort de construction, aidant les salariés à se loger, a en effet mis en place un versement unique pour couvrir une partie des frais en cas de déménagement. Attention, l'enveloppe étant limitée, les premiers arrivés sont les premiers servis !

Pour être éligible à cette aide, il faut remplir tous les critères suivants :

Etre locataire et avoir signé son bail dans un délai de trois mois avant ou après le premier jour du nouvel emploi ou de la formation

Toucher moins de 1,5 fois le Smic brut (2 323 euros)

Avoir un contrat de travail en cours ou une promesse d'embauche après une première embauche ou une situation de chômage ; ou alors être salarié et déménager pour se rapprocher de son lieu de travail, dans un logement se situant à moins d'une demi-heure de celui-ci (une heure en Outre-Mer)

Les moins de 25 ans (hors contrat d'alternance), qui ne remplissent pas les conditions ci-dessus peuvent bénéficier de l'aide si leur revenu est compris entre 30 % (467 euros) et 100 % (1554,58 euros) du Smic et que leur contrat de travail date de moins de six mois

Dans tous les cas, il ne faut pas avoir déjà bénéficié de l'aide Mobilité de 1 000 euros ni de l'aide Jeunes Actifs du même montant.

Pour rappel, pour percevoir l'aide accordée en février 2021, il fallait remplir les conditions suivantes :

Etre âgé de moins de moins de 25 ans, sauf pour les alternants, qui n'ont pas de limite d'âge

Percevoir un salaire mensuel brut compris entre 30% et 110% du Smic, soit entre 467 euros et 1 711 euros bruts (montant brut du Smic au 1er janvier 2021 : 1 554,58 euros)

Avoir un contrat de location ou de colocation (bail) d'un logement situé en France qui soit sa résidence principale

Etre salarié depuis moins de 18 mois (contrat de travail en CDD, CDI ou contrat d'alternance) et être en poste lors de sa demande.

La demande de l'aide au logement de 1 000 euros se fait sur le site d'Action Logement. Après avoir effectué une simulation, le demandeur peut, s'il est éligible, remplir sa demande en ligne en joignant les pièces justificatives demandées en format numérique. Suite au dépôt de demande, le dossier est analysé et, s'il est accepté, le demandeur signe une convention avec Action Logement, et l'aide lui est versée en une seule fois.

Cependant, l'organisme possède une enveloppe limitée pour cette aide exceptionnelle et explique que les demandes ne seront acceptées que tant que le montant de l'enveloppe n'aura pas été atteint. Cela s'était déjà produit en février 2021 avec une aide similaire : un très grand nombre de demandes ayant été faites rapidement, plus aucun dossier n'avait été accepté au bout de quelques jours. Dans tous les cas, les demandes doivent être faites avant le 31 décembre 2022.

Les demandes enregistrées et complètes sont examinées par ordre de dépôt complet du dossier. Il est ensuite possible de suivre l'état d'avancement de son dossier. Il faut pour cela se connecter sur son espace personnel sur le site d'Action Logement. Il est aussi possible d'obtenir des informations par le centre de relation client d'Action Logement, joignable au 0970 800 800, de 9h00 à 18h30 du lundi au vendredi (numéro non surtaxé)​.

Il est possible de faire une simulation d'éligibilité, c'est même la première démarche obligatoire pour pouvoir demander l'aide. Tant que le simulateur reste en ligne, c'est qu'il est toujours possible de demander l'aide. En février 2021, les nouvelles demandes n'ayant plus été acceptées très rapidement, la page du simulateur affichait ensuite un message précisant que le dépôt de dossiers était clos.