"Chèque alimentaire 2023 : Pour qui ? Quel montant ?"

CHEQUE ALIMENTAIRE. Dans un contexte d'inflation grandissante, le gouvernement propose de distribuer un chèque alimentaire aux ménages les plus modestes. Une expérimentation doit être menée prochainement.

[Mise à jour du mercredi 8 mars 2023 à 07h05] Plusieurs fois promis, souvent annoncé, mais jamais concrétisé... Le chèque alimentaire fait son grand retour dans le paysage médiatique. Cette ancienne promesse du président de la République, Emmanuel Macron a été déterrée par le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, au sortir d'une réunion, lundi 6 mars, en compagnie des acteurs de la grande distribution. Le locataire de Bercy a affirmé qu'"il y aura bien un chèque alimentaire pour les plus modestes". Bruno le Maire a également indiqué en avoir discuté "avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes, et la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, lors du Salon de l'Agriculture" à Paris. Ce chèque alimentaire viendrait compléter le dispositif "trimestre anti-inflation" - qui remplace le projet du panier anti-inflation, désormais abandonné par le gouvernement - visant à inciter les entreprises de la grande distribution à mettre en place, pendant trois mois, d'importants rabais sur plusieurs produits de leurs rayons.

Le chèque alimentaire devrait bénéficier aux ménages qui peinent à régler leurs factures lorsqu'ils font leurs courses au supermarché. Cette aide ne pourrait en revanche être utilisée que pour acheter certains produits spécifiques, selon leur origine ou leur mode de production. Il se peut que seuls, les produits bio ou fabriqués en France soient concernés. L'enjeu est donc double, entre d'une part la préservation du pouvoir d'achat des plus démunis et d'autre part la mise en exergue de certaines filières agricoles. Ainsi, le ministre de l'Economie veut lancer "une expérimentation dans les prochains moins". Bruno Le Maire a notamment expliqué que ce test devrait se faire sur "une base locale", probablement à l'échelle "d'un département". Contacté par le Journal du Net, ni le ministère de l'Agriculture, ni celui des Solidarités n'ont souhaité donner plus de détails sur le sujet. Pour rappel, le chèque alimentaire est promis depuis 2020 par le gouvernement mais n'a jamais été instauré. L'idée vient de la Convention citoyenne sur le climat et son principe a été inscrit dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Pourtant, l'exécutif a toujours jugé complexe sa mise en œuvre. En cause, les nombreuses questions que soulève cette aide : Qui peut en bénéficier ? Quel est son montant ? Quelles conditions d'éligibilité ? A quelle fréquence et quand verser le chèque alimentaire ? Quoi qu'il en soit, sa création revient au gout du jour à l'heure où les prix de l'alimentaire ont augmenté de 14%, en 2022, et qu'une nouvelle hausse de 10% est prévue d'ici fin 2023.

Qui aura droit au chèque alimentaire ?

Le chèque alimentaire est une aide financière destinée aux ménages les plus modestes. Il doit permettre à ces ménages d'accéder à des produits locaux et de qualité. Dans les faits, la première version du chèque alimentaire a finalement été rebaptisée prime inflation. Délivrée à la rentrée 2022, cette aide concernait 9 millions de foyers. Pour en bénéficier, il fallait toucher l'une des prestations sociales suivantes : RSA, AAH, ASPA, prime d'activité et APL, ou être étudiant boursier.

Quel est le montant du chèque alimentaire ?

Le chèque alimentaire n'a pas encore été mis en place par le gouvernement. Toutes les modalités liées au montant du chèque alimentaire n'ont pas encore été dévoilées. En revanche, une prime inflation a été délivrée à la rentrée. Son montant s'élevait à 100 euros par foyer, auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant.

Quelle date de versement pour le chèque alimentaire ?

La création du chèque alimentaire a été annoncée au mois de décembre 2020 pendant la crise sanitaire du coronavirus. Emmanuel Macron a fait cette annonce devant la Convention citoyenne pour le climat. La mise en place du chèque alimentaire a été discutée, puis votée au Parlement au mois de juillet 2021. Le chèque alimentaire a ensuite été définitivement adopté dans la Loi climat et résilience. La mesure n'ayant pas encore été soumise, dans ses modalités, au vote du Parlement, la date de versement du chèque alimentaire n'est pas encore connue. Le gouvernement projette toutefois sa mise en place en 2023.

Qui va distribuer le chèque alimentaire : la CAF ou le CCAS ?

Les modalités de distribution ne sont pas encore connues. L'organisme chargé de la distribution du chèque alimentaire n'a donc pas encore été révélé. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, avait évoqué, en 2020, la possibilité de confier la distribution du chèque alimentaire aux centres communaux d'action sociale (CCAS). Ces derniers occupent déjà un rôle déterminant auprès des plus ménages les plus précaires. Grâce aux centres communaux d'action sociale, le gouvernement pourrait permettre l'accès du chèque alimentaire à plus de 5 millions de bénéficiaires. Les citoyens constituant la Convention citoyenne avaient également évoqué cette piste. Les centres communaux d'action sociale délivrent plusieurs types de prestations sociales aux ménages les plus démunis, sous forme d'aides en nature ou financières. La Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ne sera probablement pas sollicitée pour distribuer le chèque alimentaire. En effet, la Caisse d'Allocations Familiales ne distribue pas d'aides alimentaires à l'échelle nationale.

Les modalités d'attribution n'ont pas encore été dévoilées par le gouvernement. Pour l'heure, les éventuels bénéficiaires ne peuvent pas réaliser toutes les démarches nécessaires puisqu'on ne connaît pas encore l'organisme qui va distribuer le chèque alimentaire aux ménages les plus modestes. De plus, le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas encore dévoilé la "forme" que va prendre le chèque alimentaire : virement bancaire, chèque ou carte de paiement.