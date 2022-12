Bonus réparation : découvrez la liste des appareils éligibles depuis le 15 décembre

BONUS REPARATION. Electroménager, smartphone, ordinateur... L'exécutif a mis en place un bonus réparation pour encourager la restauration des appareils endommagés. Le montant de l'aide diffère selon le type d'équipement à réparer.

[Mise à jour du jeudi 15 décembre 2022 à 13h] Favoriser la réparation plutôt que la surconsommation. C'est l'ambition que porte le gouvernement à travers le bonus réparation. L'objectif de ce dispositif est d'accroître de 20% le volume de réparation des appareils électroménagers, électriques ou électroniques achetés en France. Une manière de réduire non seulement la facture des ménages en cette période d'inflation, mais aussi le nombre de déchets liés à l'obsolescence des appareils. Ce coup de pouce financier varie de 10 à 45 euros selon le type d'appareils que vous souhaitez réparer. Sachez également que seuls les appareils fabriqués en France et qui ne sont plus couverts par une garantie, sont éligibles à cette aide gouvernementale. Afin de bénéficier du dispositif, vous devez obligatoirement faire appel à un réparateur labellisé QualiRépar. Cette certification est attribuée aux réparateurs pour une durée de trois ans, et garantit la qualité de leur intervention. La liste des produits concernés par le bonus réparation et l'annuaire des réparateurs agréés est disponible sur le site d'Ecologic ou d'Ecosystem, les deux éco-organismes qui participent à mettre en œuvre cette aide de l'Etat.

Quels sont les appareils éligibles au bonus réparation ?

Pour être éligibles, les appareils doivent avoir été fabriqués en France et ne pas être couverts par des garanties légales ou commerciales. Dans le cas où le montant de la facture de réparation serait inférieur au montant de l'aide proposée par l'Etat, alors cette dernière n'est pas prise en compte. En 2023, plusieurs équipements quotidiens sont concernés par la ristourne.

Bonus réparation de 10 euros :

Bouilloire

grille-pain

presse-agrumes

Machine à café avec filtre

Fer à repasser

Bonus réparation de 15 euros :

Appareil de sport (tapis de course, vélo d'appartement...)

Aspirateur

Drone

Matériel audio-visuel (Chaîne hi-fi, lecteur DVD, enregistreur audio, table de mixage...).

Entretien du jardin (taille haie électrique, tondeuse à gazon électrique...)

Instruments de musique (piano, guitare, violon...)

Machine à café à capsule et dosette

Moyens de transport urbain (vélo à assistance électrique, trottinette électrique, hoverboard...)

Perceuse / visseuse

Bonus réparation de 20 euros :

Appareil photo numérique

Enceinte

Four encastrable (hors micro-onde)

Hotte

Plaque de cuisson

Centrale vapeur

Console de jeux

Bonus réparation de 25 euros :

Cave à vin

Lave-linge

Lave-vaisselle

Réfrigérateur

Congélateur

Sèche-linge

Tablette

Téléphone portable / Smartphone

Bonus réparation de 30 euros :

Téléviseur

Vidéoprojecteur

Bonus réparation de 45 euros :

Ordinateur portable

À partir de 2024, la friteuse, l'imprimante, le micro-onde, l'ordinateur fixe, le téléphone fixe ou le robot de cuisine rejoindront la liste des appareils éligibles. Puis en 2025, cette liste s'allongera encore avec : le climatiseur, le ventilateur, la tondeuse, le rasoir électrique, l'épilateur, le lisseur et le sèche-cheveux.

Pour toucher cette ristourne sur le prix d'une réparation, il est nécessaire de passer par un réparateur certifié QualiRépar. Avec ce label, la remise est automatiquement appliquée sur la facture du consommateur. De son côté, le professionnel est immédiatement remboursé par les éco-organismes. Actuellement, 500 réparateurs possèdent le label QualiRépar. Selon l'AFP, 1 000 professionnels s'ajouteront au dispositif au cours de l'année 2023. L'élargissement sera progressif chaque année et l'Etat espère atteindre 10 000 réparateurs professionnels d'ici 2027.

Jusqu'à cette date le gouvernement souhaite doter l'enveloppe dédiée au bonus réparation de 410 millions d'euros, selon les disposition fixées par la loi Agec.

Tous les appareils sont-ils réparables ?

Pour savoir si votre équipement est réparable ou non, vous pouvez consulter son indice de réparabilité. Noté de 1 à 10, il indique si votre appareil est facilement réparable. Le sigle se trouve bien souvent sur votre appareil ou bien sur son emballage. En clair, acheter un appareil avec un indice de réparabilité élevé signifie que vous aurez plus de chance d'allonger sa durée de vie, grâce à une restauration désormais facilitée par le bonus réparation.