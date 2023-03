Panier anti-inflation : le gouvernement propose un trimestre anti-inflation

PANIER ANTI INFLATION. Lidl, Leclerc, Carrefour, Système U... Le gouvernement demande aux enseignes de la grande distribution de proposer aux consommateurs des rabais importants sur les produits alimentaires. Certaines marques ont déjà mis en place leur propre panier anti-inflation, tandis que l'exécutif a renoncé à ce dispositif.

[Mise à jour du lundi 6 mars 2023 à 14h13] Pas de panier anti-inflation, mais plutôt trois mois de promotions intenses. Au sortir d'une réunion avec les acteurs de la grande distribution, ce lundi 6 mars, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a annoncé le lancement d'un "trimestre anti-inflation". En clair, les distributeurs devront proposer à leurs clients des tarifs préférentiels sur toute une gamme de produits du quotidien. Ces rabais exceptionnels seront appliqués sur des produits de marque distributeur, sur lesquels les enseignes ont une plus grande marge de manœuvre pour rogner sur leurs marges. Ces produits, principalement alimentaires, seront labellisés à l'aide d'un logo bleu, blanc rouge sur lequel sera inscrit la mention "Trimestre anti-inflation". L'opération commerciale doit débuter à la mi-mars et s'achever en juin 2023, a précisé le locataire de Bercy.

Cette annonce intervient alors que le gouvernement a définitivement renoncé à mettre en place un panier anti-inflation dans les rayons des supermarchés et des hypermarchés. En cause, l'impossibilité pour l'exécutif de constituer une sélection précise de produits à prix réduits, sans briser les règles de la concurrence. De plus, les producteurs, les industriels et les enseignes de la grande distribution s'inquiétaient des effets d'un tel dispositif sur la correcte rémunération des maillons de la chaîne alimentaire : des agriculteurs, jusqu'aux supermarchés, en passant par les entreprises agro-alimentaires. Néanmoins, depuis le début de l'année 2023, plusieurs distributeurs proposent d'ores et déjà des prix cassés sur différents produits présents dans leurs magasins. 150, 200 ou 500 produits sont concernés selon l'enseigne dans laquelle vous faites vos courses.

Pour rappel, le panier anti-inflation devait, à l'origine, préserver (en partie) le pouvoir d'achat des Français, alors que les prix de l'alimentaire ont augmenté de 14%, en moyenne, sur l'année 2022 et qu'une nouvelle hausse de 10% est prévue d'ici la fin 2023. Ces prévisions interviennent alors que viennent de s'achever les négociations annuelles entre les enseignes de la grande distribution et les industriels de l'agro-alimentaire. Des discussions destinées à fixer les tarifs pratiqués cette année, dans un contexte où l'ensemble des maillons de la chaîne - des producteurs aux distributeurs, en passant par les industriels - ont vu leur coût de production exploser sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie, engendrée par la guerre en Ukraine.

A quoi ressemble le panier anti-inflation de Carrefour ?

Ce dimanche 5 mars, le président du groupe Carrefour, Alexandre Bompard, a indiqué au JDD vouloir mettre en place un "panier essentiel de nutrition" dès le 15 mars. Concrètement, le distributeur va proposer 200 produits à prix très réduits. Dans le détail, il y aura 100 produits "du quotidien", et 100 autres produits "sains"; possédant une notation A ou B au Nutriscore. Ces offres seront accessibles dans les 5 945 magasins Carrefour jusqu'au 15 juin 2023. Il y a quelques mois, Carrefour avait déjà mis en œuvre un "défi anti-inflation", avec trente produits essentiels pour moins de 30 euros.

Un panier anti-inflation à 500 produits chez Intermarché ?

Intermarché a annoncé ce dimanche 5 mars un panier anti-inflation sur 500 produits différents. 470 appartiennent aux marques affiliées à Intermarché comme Pâturages, Chabrior ou Monique Ranou. 30 autres sont en revanche des produits qui se trouvent au rayon frais, viande, charcuterie, ou fruits et légumes. L'enseigne va même plus loin et annonce chaque semaine une sélection de 3 produits frais défiant toute concurrence. L'opération est valable pour une durée indéterminée et se poursuivra donc après le mois de juin.

Système U, Super U, premier sur le panier anti-inflation ?

Le 1er février dernier, le patron de Système U a annoncé le lancement d'un panier de "150 produits à prix coûtant". Farine, pâte, huile, café., yaourts, couches pour bébé... Les produits sont tous de marque distributeur. L'enseigne s'est engagée à n'appliquer sur ces produits qu'une marge minimale de 10% comme l'impose la loi Egalim. Ainsi, la marque U est la première à avoir pris le virage du panier anti-inflation, alors que le gouvernement ne faisait encore qu'esquisser les contours de cette initiative. Là encore la durée des ristournes n'est pas précisée par Super U/Système U.

Quel panier anti-inflation déployé par Lidl ?

Lidl défini son panier anti-inflation comme "un panier regroupant les 50 produits que l'on trouve le plus dans le placard des Français". Il s'agit concrètement de surgelés, de produits frais, mais aussi de produits d'hygiène et d'entretien. En clair, les produits du quotidien les plus achetés chez Lidl.

Pas de panier anti-inflation chez Leclerc ?

Michel-Edouard Leclerc, dirigeant du groupe français du même nom, n'a pas souhaité participer aux discussions menées entre les acteurs de la grande distribution et le gouvernement. Le patron de Leclerc a indiqué, au micro de CNews, ne pas vouloir "participer à une opération de communication", affirmant que les prix pratiqués dans ses magasins sont déjà "les moins chers". Pour rappel, en 2022, Leclerc avait déjà mis en place une opération "bouclier anti-inflation" avec des tarifs réduits pour 230 produits du quotidien.

A quoi devait ressembler le panier anti-inflation selon le gouvernement ?

Le panier anti-inflation était censé être accessible à tous les consommateurs. Il devait contenir "une cinquantaine de produits du quotidien qui correspondraient aux besoins d'une famille avec enfants", affirmait en janvier la ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, au micro d'Europe 1. Certains membres du cabinet de la ministre ont notamment esquissé les contours du dispositif auprès du Parisien le 8 février dernier. Ce panier devait voir le jour en mars pour s'arrêter en juin. Les produits qu'il contenait devaient être classés dans cinq grandes catégories : hygiène, propreté, frais, surgelé et épicerie. Dans le détail, le panier anti-inflation sera composé de cinq fruits et légumes, dont au moins trois bio, deux féculents, de la viande rouge et blanche (dont au moins une labellisée), du poisson, des produits d'hygiène dentaire. Toutefois, le cabinet d'Olivia Grégoire avait bien affirmé que le panier anti-inflation ne sera pas "un panier au rabais avec des produits vendus à prix cassés". "Il s'agit d'un panier de qualité, avec un véritable intérêt pour la santé, que le distributeur doit mettre en avant auprès de ses clients", expliquait-on dans les colonnes du quotidien francilien. Des propos néanmoins contradictoires avec ceux du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui estimait, au micro de RMC, que le panier anti-inflation permettait de proposer une liste de produits "à prix cassés". Finalement, l'exécutif a considéré que le blocage de certains prix et la mise en place d'un unique panier anti-inflation était trop complexe à mettre en œuvre, car il aurait fallu légiférer sur le sujet.