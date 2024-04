Un nouveau service arrive sur WhatsApp et il va changer la vie des utilisateurs

Cette fonctionnalité très attendue devrait grandement aider les utilisateurs à rester organisés parmi leurs nombreuses conversations.

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque mois, WhatsApp est devenu l'application de messagerie la plus populaire au monde. Mais cette popularité a aussi son revers : il devient de plus en plus difficile de s'y retrouver parmi le flot continu de messages individuels et de groupes. Les conversations importantes se noient rapidement dans la masse, laissant les utilisateurs frustrés de manquer des informations essentielles.

Pour résoudre ce problème, WhatsApp vient d'annoncer le déploiement de nouveaux filtres de tri des discussions. Comme l'a révélé le PDG de Meta Mark Zuckerberg, il sera désormais possible de filtrer les chats pour n'afficher que les messages non lus ou uniquement les discussions de groupe. Fini de faire défiler frénétiquement la liste de discussions pour retrouver ce message en attente de réponse ou ce groupe dont on a oublié le nom.

Concrètement, les utilisateurs verront apparaître trois onglets au-dessus de leur liste de chats : "Tous", "Non lus" et "Groupes". Un simple clic permettra de basculer d'une vue à l'autre en un instant. Le filtre "Non lus" isolera toutes les conversations individuelles contenant des messages pas encore ouverts, évitant de les laisser se perdre parmi les dizaines d'autres chats.

Quant au mode "Groupes", il rassemblera toutes les discussions collectives au même endroit. Particulièrement utile pour ceux qui participent à de multiples groupes, que ce soit pour le travail, les loisirs ou la famille. Plus besoin d'hésiter pour savoir si le dernier message de Tante Simone se trouve dans le groupe "Vacances 2024" ou "Anniversaire de Mamie".

Ces options de filtrage s'ajoutent aux fonctionnalités existantes comme les discussions épinglées, archivées ou marquées d'une étoile. WhatsApp offre ainsi une personnalisation toujours plus poussée pour s'adapter aux habitudes de chacun. Les utilisateurs peuvent choisir leur propre méthode pour mettre de l'ordre dans leurs conversations.

Le filtre des messages non lus, très demandé par la communauté, remplace avantageusement la barre de recherche ou le défilement sans fin de la liste de discussions. Même si WhatsApp place déjà les chats non lus en haut de liste par défaut, le nouveau bouton dédié apporte un vrai gain de visibilité et d'accessibilité. Deux clics suffisent pour faire apparaître ces messages prioritaires.

Reste à savoir si ces options seront aussi disponibles sur les versions Web et PC de WhatsApp. Mark Zuckerberg n'a pas précisé ce point et la fonctionnalité semble pour l'instant limitée aux apps mobiles sous iOS et Android. Les bêta-testeurs peuvent déjà essayer les nouveaux filtres depuis quelques semaines mais le déploiement à tous les utilisateurs devrait être progressif.

Malgré quelques limitations, l'arrivée des filtres sur WhatsApp est une excellente nouvelle pour mieux gérer le flot de conversations. Après les Communautés pour organiser les groupes connexes, les Canaux pour suivre des comptes publics et la recherche par date, la messagerie de Meta continue d'évoluer pour offrir une expérience toujours plus pratique et personnalisable. De quoi rester encore longtemps le leader incontesté de la communication mobile.