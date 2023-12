Les marketplaces perdent du terrain en France

Dans une étude publiée ce 20 décembre, Foxintelligence fait état des tendances e-commerce au mois de novembre 2023.

Le chiffre d'affaires du e-commerce en Europe a progressé de 9% en novembre 2023 par rapport à la même période un an plus tôt. Une faible accélération après 8% de croissance annuelle enregistrée en octobre. Mais cette légère hausse des ventes en ligne sur le Vieux continent n'est pas due aux marketplaces. La part de marché de ces plateformes a chuté de trois points en un mois. En moyenne sur les cinq principaux pays européens, les marketplaces représentent 34,7% du chiffre d'affaires du e-commerce en novembre, contre 37,5% et 36% en octobre et septembre dernier.

© Foxintelligence

Malgré la présence d'importants acteurs B2C (Amazon et Cdiscount) et C2C (Leboncoin et Vinted), les Français boudent les marketplaces. En novembre, ces dernières représentent 27,6% des ventes e-commerce en France, un taux bien en deçà de ses voisins européens. De plus, les chiffres semblent se stabiliser : en septembre les marketplaces représentaient 27% du CA du e-commerce français, puis 29% en octobre avant de reculer à 27,6%.

© Foxintelligence

Le top des enseignes préférées des cybers acheteurs les plus dépensiers (les 20% qui dépensent le plus) illustre également la difficulté des marketplaces à s'imposer dans le paysage du e-commerce français. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni comprennent en moyenne près de cinq marketplaces au sein de ce classement en novembre 2023. Parmi elles, eBay, Zalando ou encore Aliexpress. La France, quant à elle, affiche seulement trois places de marché dans ce top : Amazon, Vinted et Cdiscount. De plus, l'étude précise que leur part de marché est en baisse comparé à novembre 2022.