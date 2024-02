Soldes d'hiver : un bilan 2024 positif pour l'e-commerce français

Dans une étude publiée ce 20 février, Foxintelligence fait état des progressions des ventes e-commerce en Europe au mois de janvier 2024.

Sur l'ensemble du mois de janvier 2024, l'e-commerce en Europe progresse de 9% en valeur et 15% en volume sur un an, selon les données de Foxintelligence publiées ce 20 février. Une différence de progression qui s'explique par les soldes, qui génèrent un fort volume à faible valeur.

En France, après un démarrage timide, les ventes en ligne ont progressé de 7% en valeur durant les quatre semaines de promotions par rapport à la même période en 2023. Selon les principaux indicateurs de Foxintelligence, les soldes d'hiver 2024 séduisent de plus en plus les Français d'année en année :

© Foxintelligence

Le taux de participation des cyberacheteurs aux soldes a progressé de deux points en 2024 pour atteindre 55%, preuve que les soldes restent un événement incontournable pour l'e-commerce français. En revanche, le nombre d'achats stagne avec un panier moyen de 255 euros, au moins en partie gonflé par l'inflation depuis deux ans.

Samsung fait son entrée dans le top 10

Particulièrement prisée pendant les soldes, la catégorie "high tech" est celle qui génère le plus de chiffre d'affaires, juste devant l'alimentaire, en janvier en France. Sa part de marché représente 19% des ventes e-commerce totales. Parmi les vendeurs spécialistes du high-tech, la Fnac a su conserver sa place dans le top 10 des sites préférés des cyberacheteurs français les plus dépensiers (les 20% qui dépensent le plus). En revanche, Boulanger, habituellement présent, a vu sa place occupée par Zalando.

© Foxintelligence

Samsung a particulièrement bien performé sur le mois de janvier en Europe. Alors que le fabricant de smartphones n'était présent dans aucun des top 10 en décembre 2023, un mois plus tard, il entre dans le classement de trois pays européens sur cinq : le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Chaque année, Samsung adopte une stratégie de promotions très agressive pendant les soldes. De son coté, Apple, qui ne baisse pas ses prix durant les soldes, a perdu du terrain sur le mois de janvier : la société est sortie du classement au Royaume-Uni et en Italie.