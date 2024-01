Le démarrage des soldes est timide pour l'e-commerce

Dans une étude publiée ce 24 janvier, Foxintelligence révèle les premiers indicateurs des soldes d'hiver pour les ventes en ligne.

Lancées le 10 janvier dernier, les soldes d'hiver étaient attendues des e-commerçants après une année 2023 difficile en France. Selon Foxintelligence, durant les premiers jours du temps promotionnel (10 au 14 janvier), le panier moyen online s'élève à 71 euros, soit une augmentation de 1,6% par rapport à l'année dernière. Sur la même période en 2023, la croissance du panier moyen sur un an atteignait 2%. En 2024, les hommes de la génération Y (1980-1994) sont les plus adeptes des soldes avec 73 euros dépensés en moyenne sur les quatre premiers jours.

© Foxintelligence

Dans le classement des paniers moyens e-commerce par catégorie, l'high-tech arrive à la première place avec 118 euros dépensés en moyenne. Une hausse par rapport à la première semaine des soldes d'hiver 2023, où le panier moyen des cyberacheteurs français sur cette catégorie s'élevait à 105 euros. En revanche, le démarrage des soldes est particulièrement difficile pour le prêt-à-porter. Avec 55 euros déboursés en moyenne en ligne, les vêtements sont le dernier poste de dépenses des Français pendant les soldes, parmi les catégories observées par Foxintelligence.

© Foxintelligence

Ce faible montant s'explique également par la bonne place de la fast fashion parmi les marques de prêt à porter qui ont le plus bénéficié de ces premiers jours de soldes. Avec Zara, H&M, Asos, Shein et Mango, elles sont cinq à figurer dans le top 10. Il est intéressant de noter que Sézanne et Uniqlo conservent leur désirabilité et occupent le trio de tête. Pour Noël, elles étaient dans les trois premières marques dont les ventes avaient le plus augmenté sur la période du 1er au 10 décembre.