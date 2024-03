Mollie lance son offre de services financiers aux e-commerçants en France

Philippe Daly, DG de Mollie France, annonce en exclusivité au JDN le lancement de Mollie Capital en France. Les 10 000 e-commerçants français clients de la fintech pourront bénéficier de prêts jusqu'à 100 000 euros.

La fintech Mollie annonce, ce 25 mars, le lancement en France de son offre de crédit à destination des e-commerçants. Appelé Mollie Capital, le service financier permet d'accorder aux marchands, déjà clients chez Mollie, un prêt pouvant aller jusqu'à 100 000 euros. Selon le développement de l'offre en France, le seuil pourra ensuite s'élever à 250 000 euros.

Philippe Daly, DG Mollie France. © underpromise

60 millions d'euros financés

La société néerlandaise a lancé pour la première fois son offre de prêt en septembre 2022 aux Pays-Bas avec l'objectif de faciliter l'accès aux crédits. "Le constat que nous avons fait, basé sur les retours de nos 200 000 marchands, était qu'il n'y a pas d'accès simplifié à ces prêts auprès des banques, explique Philippe Daly, DG de Mollie France. Pourquoi ? Parce qu'en général les montants sont capés et que les délais de réponse sont extrêmement longs". A contrario, la fintech promet une réponse en 24 heures. Après les Pays-Bas, l'offre a été lancée en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni. Depuis un an et demi, Mollie Capital a financé 60 millions d'euros de crédit auprès de 5 000 e-commerçants européens.

La PSP peut assurer une étude du prêt aussi rapide car les crédits sont réservés aux clients Mollie ayant un historique d'utilisation de trois mois avec un minimum de volume de transactions de 500 euros par mois. "Tout simplement pour se faire une idée du risque, de la solvabilité, pour être certain qu'il n'y a pas eu de chargeback et que l'activité est saine", justifie Philippe Daly. Cette connaissance client a également l'avantage de permettre des remboursements sur la base des transactions. Ainsi Mollie capte une fraction de chacune d'elles pour l'allouer au remboursement des intérêts et du capital. Les conditions du prêt varient en fonction du profil de l'e-commerçant et de la durée d'échelonnement du prêt, en moyenne les intérêts varient entre 12 et 18%. Le directeur général assure qu'il n'y a pas de frais cachés.

Une première brique

Les risques sont faibles pour le prestaire de service de paiement (PSP) qui veut accompagner ses clients dans leur développement. "L'objectif de l'octroi de ces prêts est de financer un besoin en fonds de roulement, des campagnes de marketing, l'acquisition de nouveaux stocks et d'accompagner dans une démarche de construction positive de croissance", détaille Philippe Daly. Si Mollie ne communique pas sur ses objectifs pour le marché français, la fintech assure avoir déjà eu des demandes explicites de la part de certains de ses clients.

Mollie Capital est un mouvement stratégique pour la société néerlandaise qui tend à développer son offre de services financiers. "Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre d'avoir cette activité aussi parce que nous sommes sains et qu'il n'y a que très peu de risques", affirme le directeur général de Mollie France. Cette nouvelle activité est financée par les fonds propres de la société qui a effectué une levée de fonds record de 665 millions d'euros en 2021. "C'est une première brique dans les services financiers, il y en aura probablement d'autres. Elle permet à Mollie de se développer au-delà de son statut de PSP, qui est devenu une commodité aujourd'hui", conclut Philippe Daly.