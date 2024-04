Le high-tech perd sa première place dans l'e-commerce français

Dans une étude publiée ce 11 avril, Foxintelligence fait état des tendances e-commerce au mois de mars 2024.

Les ventes e-commerce en Europe ont progressé de 7% en valeur et de 13% en volume sur un an en mars 2024 selon le dernier rapport de Foxintelligence. Des taux de croissance légèrement inférieurs au mois précédent. Si les ventes e-commerce continuent de progresser, ce ne sont plus les mêmes catégories qui tirent les ventes. Pour la première fois depuis la création du baromètre eCommerce Pulse en septembre dernier, le high-tech n'est pas la première catégorie e-commerce en France.

Le déclin des ventes de produits tech en ligne n'est pas nouveau. Mais alors que la catégorie restait en top position en France avec 24% de part de marché en septembre 2023, elle a décliné chaque mois depuis (excepté en novembre, mois du Black Friday) pour finir par être est détrônée en mars 2024 où elle ne pèse plus que 18% des dépenses. L'alimentaire prend la première place du podium avec 20% des parts de marché le mois dernier.

© Foxintelligence

Le phénomène n'est pas purement français. Au Royaume-Uni, les produits high-tech représentaient le deuxième poste de dépense jusqu'en février 2024, avant d'être doublés par l'alimentaire. Si elle perd son avance par rapport à la même période l'année dernière, la catégorie high-tech domine dans les pays d'Europe du sud avec, respectivement, 26% et 25% de parts de marché en Espagne et en Italie.

Amazon, seul survivant

Les produits multimédias perdent particulièrement de terrain auprès des e-shoppers réguliers (20% qui dépensent le plus). La catégorie continue de concentrer la plus grande partie de leurs dépenses (19%) mais, là encore, la tendance est à la baisse : -7 points par rapport à septembre 2023. Alors qu'à cette période l'alimentaire n'apparaissait pas dans le top 3 des dépenses de cette typologie de consommateur, en mars elle atteint 16% de part de marché.

Une tendance illustrée par le top 10 des sites préférés des cyberacheteurs français les plus dépensiers. Alors que les acteurs du high-tech était 4/10 en septembre avec Amazon, Apple, Fnac et Boulanger, en mars 2024, le géant américain ne connait pas de concurrent en France. En février 2024, ils n'étaient déjà plus que deux : Amazon et Fnac.

© Foxintelligence

Le constat est similaire au Royaume-Uni où seul Argos fait face à Amazon sur la catégorie high-tech. En revanche, le bilan est plus positif pour l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne où le marché est moins polarisé : sur chacun des pays, au moins trois distributeurs de produits technologiques sont représentés au sein du top 10.