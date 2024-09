Pour sa dernière édition, Paris Retail Week met l'IA en avant (et le paiement dans ses travées)

Entre grande annonce et retour d'expérience sur l'IA, Paris Retail Week a fait sensation à son ouverture ce 17 septembre à la Porte de Versailles.

Pour ouvrir son salon ce 17 septembre, Arnaud Gallet, directeur de Paris Retail Week, annonce sa fin. Original. La nouvelle a fait son effet : Paris Retail Week fusionne avec la NRF et prend une dimension internationale en devenant la NRF Europe à partir de 2025. En septembre prochain, avec l'ambition de devenir "the biggest european retail event", le salon sera anglophone et doublera de taille avec deux pavillons dédiés. Ces trois jours de salon sont la dernière occasion pour le petit écosystème parisien du retail de faire de l'entre-soi au pavillon 7.3 de la Porte de Versailles.

Pour finir en beauté, sous le thème de la "Retailigence", le salon a mis à l'honneur l'usage de l'IA dans le retail. Une étude Havas Commerce présentée lors de la conférence d'ouverture indique que 28% des retailers prévoient d'investir davantage dans l'IA l'année prochaine. Un pôle de dépense qui vient juste après la livraison et les médias sociaux. Si pour seulement 14% des répondants l'IA occupe une place centrale, Carrefour, Fnac Darty et Decathlon ont pu attester de leur maturité sur le sujet.

L'IA au cœur des enjeux industriels

"Cela fait 5 à 10 ans que nous développons des modèles et aujourd'hui l'IA générative joue un rôle dans l'amélioration de notre offre commerciale", affirme Arnaud Grojean, directeur data et analytics chez Carrefour, sur la scène principale. Mais ce dernier tient également à déconstruire les fantasmes : l'IA permet une amélioration incrémentale des performances mais ne révolutionnera pas radicalement le retail. Chez Carrefour, les LLM permettent de déterminer et personnaliser l'assortiment et le prix de l'offre selon les caractéristiques du magasin, de sa clientèle et des produits. Côté expérience client, l'enseigne utilise également l'IA pour optimiser les recommandations sur son site e-commerce. Un cas pratique qui semble particulièrement apprécié : 8 produits recommandés sur 10 sont ajoutés au panier par le client selon Arnaud Grojean.

"Tout développement d'un modèle doit être déployable à l'échelle industrielle"

Decathlon a également partagé son cas d'usage sur les modèles de pricing personnalisé, avec des prix automatiquement mis à jour sur les affichages. Hugo Hamad, directeur IA chez Decathlon, et Arnaud Grojean se sont aussi accordés sur le rôle de l'IA dans l'excellence opérationnelle avec les modèles de prédiction de ventes et de planification des ressources en magasins et en entrepôt. "Tout développement d'un modèle ou d'une technologie doit pouvoir être maîtrisé facilement par les équipes métiers et déployable à l'échelle industrielle", insiste Hugo Hamad. De son côté, Fnac Darty est resté discret et a mis en lumière des utilisations simples mais utiles pour le consommateur. L'IA détermine par exemple si une panne est réparable à distance pour éviter l'envoi d'un technicien sur place.

Et des start-up de demain

Un peu lésées, les sept jeunes pousses se sont vu remettre leur Paris Retail Award à l'heure du déjeuner. Mais sauter le repas valait le coût car, là encore, l'IA a été appliquée aux métiers du retail. Dans la section logistique, c'est la start-up Autone, déjà présentée par le JDN, qui a remporté le prix. Avec sa solution de planification et d'automatisation des tâches des métiers de la supply chain, elle s'implémente directement dans le quotidien des équipes. Humanitics.ai., lauréat dans la catégorie data, s'inscrit dans le même esprit. Ici l'IA est à destination des responsables de magasin : la solution analyse toutes les données du magasin (ventes, clientèle, stock..), les compare avec celles d'un magasin qu'elle estime équivalent et relève les axes d'amélioration. "Si un magasin est en retard sur son objectif de ventes quotidiennes, l'IA va l'en alerter et lui suggérer d'élever le panier moyen avec une association de produits particulièrement populaire dans un autre magasin avec une clientèle similaire", illustre Gregory Amzel, CEO de la solution.

Paradoxalement l'IA est loin de se retrouver dans les allées du salon où les acteurs du paiement prédominent. La prochaine édition, sous la marque NRF, devrait amener un vent frais avec l'arrivée des grands éditeurs comme Salesforce ou Microsoft et des nouvelles solutions européennes.