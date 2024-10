Trois start-up e-commerce pour optimiser l'expérience client sur son site

Alors que le One to One expérience client a débuté ce mardi 1er octobre, le JDN a repéré trois start-up pour mieux répondre aux besoins clients.

A l'occasion des trois jours du One to One expérience client, du 1er au 3 octobre, le casino de Biarritz est devenu le temple des start-up. Chacune d'elles espérant décrocher le gros lot et signer un maximum de nouveaux clients. Le JDN est aussi allé faire son marché pour dénicher trois pépites pour optimiser l'expérience client sur son site.

Wax : Miser sur la rétention client avec WhatsApp

Créée en 2023, Wax (pour WhatsApp expérience) est peut-être la plus jeune start-up de la sélection mais également celle avec la croissance la plus dynamique. Alors qu'ils n'étaient encore que trois en juin dernier, ils sont maintenant quinze avec près de 150 clients comme Sézane, Clarins ou ManoMano. "Nous permettons aux e-commerçants d'utiliser WhatsApp comme canal de communication et marketing, synthétise Paul Bello, cofondateur de la start-up. L'enjeu numéro 1 des sites e-commerce est la rétention client car, avec l'augmentation des coûts d'acquisition, un client qui achète une fois n'est plus un client rentable".

Pour répondre à cette problématique, Wax propose WhatsApp comme une alternative aux mails dont les taux de retour sont de seulement 20 à 30%. La jeune pousse promet une interaction plus directe et interactive via l'application utilisée par 80% de la population active. "Nous avons créé Wax parce que WhatsApp ne permettait pas aux retailers de l'utiliser de façon structurée comme un CRM, explique Paul Bello. Nous sommes le seul outil WhatsApp centrique en France à être tech partner de Meta, ce qui nous permet un accès facilité à différentes fonctionnalités pour créer des flots de conversations et intégrer des call to action". Pour éviter le spam, la jeune pousse privilégie une fréquence faible avec une à deux campagnes par mois mais avec une haute pertinence. Pour quels résultats ? Avec l'opticien Jimmy Fairly, Wax déclare avoir multiplié par dix le nombre de rendez-vous magasins et avoir récupéré entre 15 et 20% d'abandon de panier par rapport aux performances mails de la marque.

JOIN stories : Enrichir ses fiches produit avec des vidéos

La jeune pousse a soufflé ses quatre bougies le mois dernier, et croit plus que jamais au pouvoir des contenus vidéos pour augmenter la conversion. "Je suis convaincu qu'il faut reproduire l'expérience de TikTok et d'Instagram là où les marques sont propriétaires, affirme Jonathan Szwarc, cofondateur de Join. Et pour faire ça facilement, nous avons développé un SaaS avec la création du format 'Web Story'. Story pour le web." Au-delà du simple recyclage de contenus vidéos réalisés par la marque ou des influenceurs (avec la cession des droits), Join promet de traquer de façon fine l'apport business.

Si l'intégration de la vidéo sur les sites e-commerce est en passe de devenir une commodité, la start-up propose d'analyser le nombre de vus, d'ajout au panier et d'achat une force. Pour tester l'efficacité de la solution, Smoon Lingerie a mis en place un A/B test avec des Web Stories sur ses fiches produit. Selon Join, ce test a révélé que les pages dotées de stories généraient +13,2% de conversions et augmentaient de 21,2% leurs revenus. Aujourd'hui, Join accompagne 200 marques, dont des retailers comme L'Oréal, NV Gallery ou Respire.

Nricher : Une IA pour optimiser son offre e-commerce par rapport à la concurrence

Faire automatiquement de votre e-commerce le meilleur choix pour les consommateurs. C'est la promesse de la start-up Nricher. Depuis 2022, la jeune pousse propose une IA d'analyse de données concurrentielles pour les sites e-commerce. La solution permet de collecter et enrichir en temps réel et automatiquement les fiches produit en fonction des catalogues de ses concurrents. Elle permet également d'identifier "les trous de catalogue" en fonction des tendances de ventes sur les sites e-commerce, suggérant des ajustements de catalogue si besoin. L'IA fournit également des benchmarks de prix. Sur ce point, Nricher partage un cas client : la directrice e-commerce d'une marque de sport a demandé le benchmark des prix de leur site versus les prix pratiqués par ses retailers. L'enjeu est d'optimiser le budget Google shopping en l'orientant sur les articles où le site de la marque est mieux positionné que les retailers. Alors qu'auparavant la marque devait faire des copier-coller d'url, Nricher à analysé la totalité des sites concurrents en près d'une semaine. Suite aux ajustements, les ventes DtoC de la marque auraient augmenté de 20% par rapport à la même période l'année précédente.