Comment Vinted séduit en secret les pros de la seconde main

Automatisation du catalogue, vente en lot, nouvelles entreprises acceptées... Vinted fait la cour aux marchands de seconde main pour se garantir un volume qualifié et des paniers moyens plus élevés.

Ils étaient faits pour s'entendre : alors que les grands marchands de seconde main sont perpétuellement en quête de trafic, Vinted multiplie en catimini les technologies au service des professionnels pour pousser une offre plus premium

Les comptes Vinted Pro ne sont pas une nouveauté, ils sont apparus en 2021. "La marketplace voulait forcer les particuliers qui vendaient trop à se mettre en auto-entrepreneur", explique Marjorie Biawa, consultante experte de l'écosystème Vinted. Les comptes pros sont alors réservés aux auto-entreprises et associations loi 1901. Mais en 2023, la marketplace lituanienne a assoupli ses conditions générales et n'importe quelle société peut désormais ouvrir un compte pro.

"En revanche l'outil de vente n'est pas adapté, estime Paul Charon, cofondateur de la start-up de seconde main Omaj. Il fallait faire preuve d'ingéniosité pour que des bots simulent le comportement d'un humain et téléchargent chaque pièce une par une." Un travail laborieux. Ce n'est qu'au début de l'année 2024, en toute discrétion, que Vinted a lancé en version bêta une API dédiée aux grands comptes professionnels, notamment Omaj.

Une API pour les heureux élus

L'API pour vendre à grande échelle n'est pas ouverte à tous. "Il faut postuler et toutes les entreprises de seconde main ne sont pas retenues, détaille Marjorie Biawa. Celles choisies ont soit un gros catalogue, soit un assortiment positionné luxe." En somme des gros marchands avec beaucoup de volume qualifié, des marques que Vinted semble rechercher depuis l'intégration de la plateforme de luxe Rebelle en février 2024. "Depuis deux ans sur le marché français, il y a une volonté de Vinted d'assurer un flot de produits de bonne qualité, bien merchandisés et plus chers", confirme Marjorie Biawa.

La plateforme vient ainsi titiller son concurrent Vestiaire Collective. Sollicité par le JDN, Vinted n'a pas souhaité s'exprimer, mais l'observation est partagée par le cofondateur d'Omaj : "En seconde main, les produits sont rares, parce qu'ils sont uniques et dispersés chez les particuliers. La clé est donc d'aller mettre la main sur beaucoup de volumes et les vendeurs professionnels sont intéressants pour ça, au-delà d'apporter des garanties supplémentaires et de prix plus cohérents." Le marchand de seconde main reçoit plusieurs centaines de nouveaux produits par jour et compte 30 à 40 000 pièces en vente. Pour attirer ces vendeurs premium, il était urgent que Vinted propose une suite de logiciels professionnels. "En début d'année, ils se sont équipés d'un key account manager et d'un product manager en charge de cette API Vendeur Pro", confie Paul Charon.

Une mise en vente automatisée

Disponible dans sa version finale depuis seulement quelques mois, l'API vendeur pro permet aux grands comptes sélectionnés d'automatiser la mise en ligne de leurs articles. "Nous nous sommes connectés avec notre outil interne de gestion de catalogue qui pousse automatiquement les produits à mettre en ligne sur Vinted. Ainsi que notre outil de pricing pour effectuer des baisses de prix automatiques sur les articles à écouler et notre solution de gestion des stocks pour délister systématiquement un produit vendu sur un de nos autres canaux", décrit Paul Charon.

Bien qu'elle ne communique pas dessus, la marketplace sort des améliorations continuellement : depuis août, il est possible de vendre en lot. Et ce mois-ci, "j'ai l'impression qu'ils ont sorti une fonctionnalité pour récupérer les bordereaux de commandes et les informations associées", observe le cofondateur d'Omaj. "Jusqu'à maintenant, les commandes étaient transmises par mails. Il fallait cliquer sur le bouton qui redirigeait vers la conversation sur le site Vinted, où il fallait télécharger à la main l'étiquette qui nous était ensuite envoyée par mail", poursuit Paul Charon.

Mais tout n'est pas encore parfait. Et sur certains aspect l'utilisation du service reste chronophage pour les professionnels. Chaque action de l'acheteur sur la plateforme envoie un mail au vendeur. Au risque qu'il se perde entre les statuts de commande, les ajouts en favoris, les négociations… "Tout cela crée beaucoup de bruit dans la boite de réception", confirme le cofondateur d'Omaj. Mais Vinted semble déterminer à progresser. "Ils sont très présents pour les professionnels, affirme Joy Vollant Ignaczak, cofondatrice de Jaiio, autre marchand de seconde main. S'il faut faire évoluer l'API, cela se fait dans une démarche collaborative".

Sur les plates-bandes de Vestiaire Collective

Si l'outil reste donc perfectible, l'offre de Vinted commence à être convaincante pour les vendeurs professionnels, notamment grâce à ses plus de 4 millions de visiteurs uniques quotidiens selon Médiamétrie. "Nous vendons sur 12 plateformes, Vinted est l'une des principales en termes de ventes", affirme Joy Vollant Ignaczak. Un constat encore plus clair chez Omaj : "Nous travaillons avec plusieurs plateformes partenaires, dont Vestiaire Collective, La Redoute et Showroomprivé, mais c'est sur Vinted que nous faisons le plus de volumes". Pour Paul Charon, cela représente 15% de son chiffre d'affaires, une proportion qui peut monter jusqu'à 20-25% chez beaucoup de boutiques de seconde main, d'après Marjorie Biawa.

Autre avantage pour le Lituanien : grâce ses dernières évolutions technologiques, Vinted crée un fossé avec ses concurrents : "Vestiaire Collective n'est pas une boîte très tech. Les processus sont encore assez manuels avec des serveurs STP, alors que Vinted vient de faire un bond de géant, juge le cofondateur d'Omaj. La Redoute et Showroomprivé ont une belle technologie basée sur Mirakl, mais avec toute la complexité qui vient avec. Et si la gestion est lourde, il faut que le ROI soit là. Pour l'instant, Vinted est le meilleur équilibre." Sans compter que la marketplace offre un dernier avantage non négligeable : aucune commission n'est prise sur le CA des vendeurs, contre 15% sur Vestiaire Collective. Qui, coïncidence ou non, a récemment embauché une nouvelle CTO...