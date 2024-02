L'absorption de Rebelle, dernière étape de la stratégie luxe de Vinted

Le site racheté en 2022 baisse le rideau. Sa patronne devient directrice luxe du géant lituanien et mettra en oeuvre une offre destinée à gagner des parts de marché

La montée en puissance de Vinted, dont le chiffre d'affaires est passé de 33 millions en 2018 à 370 millions en 2022, ne s'est pas faite sans quelques rachats. Après avoir mis la main sur le néerlandais United Wardrobe en 2020, Vinted rachetait en 2022 le spécialiste allemand du luxe d'occasion Rebelle (valorisé à 30 millions d'euros).

La fermeture de Rebelle a été annoncée en janvier 2024 ainsi que la migration de ses utilisateurs et fonctionnalités sur Vinted. Les 740 000 utilisateurs de Rebelle rejoindront les 80 millions de membres Vinted à partir du 19 février et jusqu'au 18 mars. "Ils pourront transférer leurs préférences en termes d'annonces, de marques ou de tailles, ainsi que leurs articles favoris vers leur compte Vinted, que ce dernier existe déjà ou qu'il soit créé à cette occasion", détaille Cécile Wickmann, l'ex CEO de Rebelle devenue la directrice luxe du groupe.

Renforcer la sécurité

Depuis octobre 2023, Vinted amorce la montée en gamme de son offre avec l'ouverture d'un service d'authentification dans son centre d'Hambourg. "Ce service est d'ores et déjà disponible en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Italie pour plusieurs centaines de marques de créateurs, dont Bottega Veneta, Celine ou Jacquemus, mais aussi pour des marques plus streetwear comme Adidas et New Balance", énumère Cécile Wickmann. Les équipes chargées de la vérification des produits, qui travaillaient auparavant pour Rebelle, se préparent "à vérifier plusieurs milliers d'articles par semaine" selon la directrice luxe de Vinted. Disponible pour les articles d'une valeur supérieure à 100 euros, le service est facturé 10 euros et inclut la vérification de l'article et livraison vers le centre d'Hambourg.

Le leader des vêtements de seconde main a compris que pour investir le secteur du luxe, il doit conquérir la confiance des membres prêts à dépenser des milliers d'euros sur sa plateforme. "Récemment, nous avons modifié notre procédure pour sanctionner plus sévèrement les utilisateurs qui postent des contrefaçons sur Vinted", confie la spécialiste de la revente de produits de luxe. Vinted peut masquer l'annonce et contacter le vendeur pour lui demander des preuves supplémentaires. Si la contrefaçon est avérée, l'annonce est supprimée et le compte peut être bloqué ou suspendu s'il fait l'objet de signalements répétés. Pour certaines marques ou types de produits, la marketplace demande également au vendeur un nombre minimum de photos. "Nous avons aussi mis en place une nouvelle fonctionnalité permettant aux annonces d'être vérifiées par nos algorithmes avant d'être visibles sur la plateforme, c'est-à-dire une fonctionnalité de publication différée", explique Cécile Wickmann.

Attirer les vendeurs

Grâce à sa politique tarifaire, Vinted espère prendre une part de marché plus importante aux spécialistes du luxe de seconde main comme Vestiaire Collective qui comptait 11 millions d'utilisateurs en 2021. Sur Vestiaire Collective, l'authentification obligatoire coûte 5 euros par article, s'ajoute à cela 15% de commission sur le prix de vente et 9,90 euros de livraison. Et tous ces frais sont à la charge du vendeur. Chez Vinted, la stratégie est inverse, le service d'authentification (10 euros), la commission (5% + 0,70 euros) et les frais de port (2,88 euros) sont à la charge de l'acheteur. Pour les articles de plus de 500 euros, généralement des produits de luxe, la commission de Vinted tombe à 2% du prix de vente. La marketplace lituanienne n'a pas souhaité communiquer sur la part d'articles de luxe parmi ses annonces.