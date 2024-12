Retail media : Mirakl acquiert Adspert pour s'adresser aux annonceurs

Ce mardi 10 décembre, la licorne française annonce sa troisième acquisition en trois ans : une société allemande spécialisée dans le retail media.

Mirakl, champion français des marketplaces, révèle ce 10 décembre l'acquisition de la start-up allemande Adspert, pour un montant non communiqué. Ce rachat permet à la licorne d'étoffer son offre publicitaire : "Alors que Mirakl Ads est dédiée aux éditeurs de marketplace avec la supply-side, c'est-à-dire l'espace publicitaire disponible, Adspert complète cette offre en adressant la demand-side, soit les annonceurs qui achètent ces espaces", explique Hugo Weber, VP affaires publiques chez Mirakl.

Ainsi, la start-up proposera aux 100 000 vendeurs tiers de Mirakl un logiciel d'optimisation de publicités PPC (pay per click), le tout piloté par un algorithme prédictif. Concrètement, Adspert adapte automatiquement les enchères pour les mots-clés, les produits, les catégories et les audiences. Cet ajustement en temps réel doit permettre de maximiser la rentabilité des campagnes tout en respectant le budget de l'annonceur. "C'est un cercle vertueux : plus il y a d'espaces publicitaires disponibles avec Mirakl Ads, plus de vendeurs peuvent acheter ces espaces, donc mieux vendre, et avoir plus de moyens à investir dans le retail media", souligne Hugo Weber.

Le responsable des affaires publiques tient cependant à préciser que la plateforme ne répertoriera pas uniquement l'espace publicitaire des marketplaces opérées par Mirakl. En parallèle de son intégration à Mirakl Connect (la suite de solutions pour les vendeurs tiers), Adspert et la totalité de ses effectifs continueront de servir leurs 250 clients européens. "Ils seront fortement incités à nous rejoindre", admet tout de même le VP affaires publiques.

Un second rachat dans le retail media

Aujourd'hui, les marchands présents sur Mirakl Connect peuvent télécharger leur catalogue, l'adapter aux codes des différentes marketplaces et bientôt acheter des espaces publicitaires. Quelle sera la prochaine étape ? Après un premier parteariat avec Mangopay, Hugo Weber évoque les services financiers autour du paiement : "Cela passera soit par une acquisition, soit par une construction organique. Rien n'est décidé". En revanche, il est certain que les acquisitions ne s'arrêteront pas là. L'été 2023, Mirakl a signé un crédit de 100 millions presque exclusivement réservée à des opération M&A. "Nous voulons encore avancer sur le retail media, c'est un marché considérable sur lequel nous avons un rôle de challenger", affirme Hugo Weber. Traduire : un second rachat dans le secteur est probable.