Noël 2024 : Amazon rafle la première place du podium toutes catégories confondues

Des jouets à la décoration, Amazon enregistre la plus forte croissance du e-commerce en France pour Noël 2024, selon Foxintelligence. Derrière lui, d'autres acteurs tirent leur épingle du jeu. Voici le classement des performeurs par catégories.

Alors que la France se vante régulièrement d'être moins sujette au monopole d'Amazon que ses voisins européens, le géant Américain a su s'imposer comme la première destination de cadeaux pour Noël 2024 dans l'Hexagone. Selon les données de Foxintelligence, Amazon est l'e-commerçant dont les ventes, toutes catégories confondues, ont le plus augmenté entre le 1er et le 25 décembre par rapport au reste de l'année. Une nouveauté par rapport à la même période en 2023. Quels autres marchands ont su tirer parti du mois le plus rémunérateur de l'année en e-commerce ? Foxintelligence a établi le palmarès des cinq marchands ayant surperformé sur la période pour les catégories jeux/jouets, mode et maison.

Jeux et jouets : les spécialistes emboîtent le pas

Après le généraliste Amazon, les spécialistes traditionnellement axés sur les magasins ont particulièrement brillé en e-commerce. Sans grande surprise, les sites des enseignes Smyth's Toys, King Jouet et JouéClub ont enregistré une croissance très forte entre le 1er et le 25 décembre.

© Foxintelligence

Contrairement à Noël 2023, les sites de Lego et Nintendo ne font pas partie des plus important uplift de la catégorie.

Mode : Sézane et Uniqlo en pole position

Pour Noël 2024, les sites de la société Sézane (la marque éponyme et Octobre) et Uniqlo conservent leur position de destination cadeaux privilégiée. En 2023, les trois sites apparaissaient au sein du top 5. Cette année Maje et Polène passent devant Octobre (6ème place). Les marques premium minimalistes ont décidément la cote.

© Foxintelligence

Maison : la seconde main se fait une place

Maisons du Monde enregistre la meilleure croissance dans la catégorie sur le mois de décembre, derrière l'indétrônable Amazon. Suivent les sites de Nature & Découvertes et Sézane, tous deux déjà nommés, l'un dans la catégorie jeux / jouets (7ème place) et l'autre dans la catégorie mode. La griffe parisienne prouve, une fois de plus, le succès de sa diversification dans la décoration avec sa section "Les composantes" et le prêt-à-porter pour homme.

© Foxintelligence

Plus inattendu, Vinted se hisse en 5ème position parmi les plus fortes progressions de ventes au mois de décembre. Juste derrière, la jeune DNVB Bonsoirs rate de peu le top 5. Peut-être pour l'année prochaine.