OpenAI lance massivement l'achat direct au sein de ChatGPT grâce à Shopify

ChatGPT se dote d'un paiement intégré et d'un langage commun pour relier IA, marchands et plateformes. Etsy est disponible dès aujourd'hui aux Etats-Unis, Shopify arrive "très bientôt".

On y est. Ce 29 septembre 2025, OpenAI a dévoilé Instant Checkout, une fonctionnalité qui permet d'acheter un produit sans quitter la conversation dans son chatbot IA ChatGPT. Cela grâce à un nouveau standard ouvert, l'Agentic Commerce Protocol, co-développé avec Stripe.

D'abord limité à l'achat d'un seul article aux Etats-Unis, le processus s'ouvrira ensuite aux paniers multi-produits et à davantage de régions. Les résultats produits dans ChatGPT restent organiques et non sponsorisés. Pour l'heure en tout cas...

Aux Etats-Unis, les utilisateurs de ChatGPT (Free, Plus et Pro) peuvent déjà acheter auprès de vendeurs Etsy mais OpenAI annonce surtout l'arrivée de "plus d'un million de marchands Shopify". Les marchands intéressés peuvent intégrer le protocole et activer Instant Checkout.

Shopify explique connecter ses données temps réel (prix, stocks, variantes, images) pour rendre des centaines de millions de produits découvrables par l'IA. Le nom de la boutique est affiché clairement, les commandes sont attribuées au bon canal, le tout avec des frais transparents. Le marchand peut orienter l'acheteur vers l'Instant Checkout ou vers sa boutique en ligne.

OpenAI l'assure : l'utilisateur valide chaque étape et seules les données nécessaires sont partagées. Le service est gratuit côté utilisateur.