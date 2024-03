SEO Square 2024 : l'événement SEO et content marketing en ligne se tiendra les 19 et 20 mars 2024

Plus de 5 000 professionnels sont attendus pendant les deux jours de conférences 100% en ligne et gratuites. Le JDN est partenaire de l'événement.

La 8e édition de SEO Square, l'événement SEO et content marketing dont le JDN est partenaire, se tiendra les 19 et 20 mars 2024. Plus de 5 000 professionnels du search marketing sont attendus pendant les 2 jours de conférences 100% en ligne et gratuites. L'objectif de cette édition : aider à booster son ROI grâce aux techniques SEO et content les plus efficaces et innovantes du moment.

Au programme, 14 conférences animées par des experts du domaine qui partageront leurs stratégies éprouvées, retours d'expérience et tactiques. SEO et Content Marketing en 2024, IA générative, SEO international, UX... Les thématiques abordées doivent permettre de repartir avec des idées concrètes pour développer un business digital.

Parmi les intervenants cette année :

Léo Poitevin, consultant SEO indépendant, qui vous plongera au cœur des défis de la création de contenu et de l'IA en 2024.

Thomas Meyer, ambassadeur SEO chez Ahrefs et fondateur du podcast Position 0. Il dévoilera 10 astuces faciles à mettre en place pour booster significativement votre trafic.

Frédéric Joseph, Président de NP Digital France, qui abordera la complexité et les opportunités du SEO à l'ère de l'IA générative.

Alix Romatet et Inès Durant de SimilarWeb, qui présenteront les stratégies gagnantes des sites e-commerce français à la croissance la plus rapide en termes de trafic SEO.

Sans oublier des retours sur des success stories comme celle de Groupama Gan Vie qui a réussi à placer l'utilisateur au cœur de sa stratégie de contenu pour développer son trafic organique. Ou encore des ateliers pratiques pour maîtriser le ROI de votre stratégie SEO ou exploiter le potentiel de l'IA dans l'analyse de logs.

Le SEO Square se clôturera en beauté avec la fameuse Roulette du SEO animée par Thomas Meyer et Luca Fancello, créateurs du podcast Position 0. L'occasion de challenger les speakers sur des questions SEO tirées au sort !

L'inscription à l'événement est gratuite et se fait à cette adresse.