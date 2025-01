Le SMX Paris revient les 25 et 26 mars 2025 à l'Espace Saint Martin

Le SMX Paris, événement phare du search marketing, revient les 25 et 26 mars 2025. Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter du tarif super early bird.

Rendez-vous incontournable des professionnels du search marketing en France, le SMX Paris tiendra sa nouvelle édition les 25 et 26 mars prochain. Durant deux jours, plus de 50 experts français et internationaux partageront leurs connaissances et bonnes pratiques au travers de keynotes inspirantes et de plus de 20 sessions sur les dernières tendances SEO, SEA et Social Media.

Le SMX Paris s'adresse aux professionnels du Search qui souhaitent rester à la pointe dans un secteur en perpétuelle évolution. Au programme : des cycles de conférences avancées abordant des sujets comme l'IA et le Search, les stratégies locales sur Google Ads, la mesure post-cookies tiers, l'optimisation des flux pour l'e-commerce, ou encore le combo influence et paid social. Cet événement indépendant est l'occasion unique d'apprendre des meilleurs, comme Alexis Rylko Sam Tomlinson, Rand Fishkin ou encore des experts de Vestiaire Collective, Conforama, APRR...

Le SMX Paris est aussi le lieu idéal pour échanger avec la communauté Search française. Des opportunités de networking sont prévues tout au long des deux jours, notamment lors des déjeuners et des pauses. Point d'orgue de l'événement, le cocktail des SEMY Awards le 25 au soir récompensera les meilleures campagnes Search françaises de 2024.

Organisée à l'Espace Saint Martin à Paris, cette édition 2025 propose plusieurs formules :

Le pass 2 jours pour profiter à fond de l'événement. Tarif : 790€ HT en super early bird jusqu'au 17 janvier, puis de 990€ à 1300€ HT.

Le pass 1 jour pour les agendas chargés. Tarif : de 650€ à 1100€ HT.

Le pass keynotes/networking pour ceux qui veulent échanger sans assister aux conférences. Tarif : 290€ HT pour 1 jour, 390€ HT les 2 jours.

Le pass SEMY Awards pour assister uniquement à la soirée du 25. Tarif : 40€ HT.

Des réductions jusqu'à 30% sont proposées à partir de 2 inscrits d'une même entreprise. Profitez vite du tarif en super early bird et retrouvez toutes les informations sur le site smxfrance.com.