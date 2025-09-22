SEO Square fête ses 10 ans les 7 et 8 octobre

La 10e édition du SEO Square, l'événement SEO et content marketing dont le JDN est partenaire, explorera les 7 et 8 octobre 2025 comment l'IA générative et le GEO redéfinissent les stratégies digitales. Un événement 100% en ligne et gratuit.

Organisé par Semji, spécialiste du content marketing optimisé par l'IA, le SEO Square revient les 7 et 8 octobre pour un événement 100% en ligne, 100% gratuit et forcément tourné vers l'IA générative. Durant les deux jours de cette 10e édition, consultants, éditeurs de solutions, annonceurs et responsables marketing dévoileront comment intégrer efficacement l'IAgendans leurs actions SEO et content.

Au programme : des sessions dédiées à la compréhension des impacts de l'IA sur le search, des témoignages concrets sur la mise en place de stratégies GEO (Generative Engine Optimization), et des ateliers pratiques pour aider les participants à transformer leurs méthodes. Les intervenants partageront leurs secrets pour améliorer la visibilité de leur marque dans un écosystème bousculé par les agents conversationnels et les réponses générées par l'IA.

Parmi les temps forts, on peut citer la keynote de Myriam Yakdane, head of performance solutions chez Google, sur les opportunités de l'IA pour les annonceurs. Neil Patel, gourou du marketing digital, donnera sa vision sur l'évolution des moteurs de recherche. Des responsables de grands groupes comme France TV, Point P ou Razorfish témoigneront également de leur approche du GEO lors d'une table-ronde très attendue.

Comme à son habitude, le SEO Square, dont le JDN est partenaire, s'annonce comme un événement incontournable pour découvrir les tendances du search marketing. Les inscriptions sont ouvertes, vous n'avez plus qu'à réserver votre place sur le site de l'événement.