SEO Square 2026 : la 11e édition se tiendra les 13 et 14 octobre

Entièrement en ligne et gratuit, le SEO Square réunira plus de 5 000 professionnels du marketing digital autour d'une thématique centrale : piloter sa visibilité à l'ère des moteurs IA. Le JDN est partenaire de l'événement.

Organisé par Semji, plateforme SaaS spécialisée dans la génération et l'optimisation de contenus grâce à l'intelligence artificielle, le SEO Square s'imposera une nouvelle fois comme le rendez-vous incontournable des décideurs marketing les 13 et 14 octobre prochains. Cette édition explorera comment AI Overviews, AI Mode et les moteurs IA redéfinissent en profondeur les stratégies de SEO, de GEO (Generative Engine Optimization) et de content marketing.

Un programme dense de 14 conférences

Sur deux jours, les participants découvriront 14 sessions conçues pour répondre aux défis actuels du Search Marketing. Parmi les temps forts : une conférence d'ouverture de Nicolas Nguyen (co-fondateur de Semji) sur la visibilité à l'ère des moteurs IA, une table ronde animée par Véronique Duong réunissant les responsables SEO de DocuSign, du Groupe SEB, du Groupe ADEO et du Groupe Dubreuil, ou encore une intervention de Karine Abbou sur les 12 tendances AI Search observées après deux ans d'AI Overviews aux États-Unis.

Les participants apprendront à construire des contenus de référence pour les moteurs IA, à identifier les nouveaux KPI à intégrer (visibilité GEO, citations dans les IA, autorité de marque) et à adapter leurs stratégies dans un environnement AI-first.

Des experts internationaux au rendez-vous

Cette 11e édition accueillera des intervenants de premier plan, parmi lesquels Neil Patel, cofondateur de NP Digital et figure mondiale du marketing digital, Cyrus Shepard, fondateur de Zyppy, ainsi que des experts issus de Similarweb, Ahrefs, Brainsonic ou Getfluence. Au total, plus de 20 speakers partageront leurs retours d'expérience et leurs meilleures pratiques.

Inscription gratuite

Le SEO SQUARE est un événement 100% gratuit. Pour y participer, il suffit de s'inscrire via le site officiel. Les sessions se dérouleront les mardi 13 et mercredi 14 octobre 2026, de 9h15 à 18h00.

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