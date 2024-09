Cinq solutions de CO2 analytics pour piloter sa stratégie environnementale

La mesure de l'empreinte carbone est une obligation pour les grandes entreprises ainsi que les PME cotées en bourse. C'est aussi un levier de management des politiques de transition écologique.

Face à l'urgence climatique, l'Union européenne a adopté en 2022 la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui renforce drastiquement les obligations de reporting environnemental des entreprises. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2024. Près de 50 000 sociétés sont concernées, contre 11 000 auparavant, avec l'inclusion des PME cotées en bourse. Surtout, le périmètre s'étend pour couvrir l'ensemble de leur chaîne de valeur.

C'est là qu'intervient la notion de "Scope 3", qui désigne les émissions de CO2 indirectes liées aux achats de biens et services, au transport amont et aval, à l'utilisation des produits vendus et à leur fin de vie. Ce scope représente en moyenne plus de 75% de l'empreinte carbone d'une entreprise. Le mesurer précisément relève du casse-tête en raison de sa complexité et du nombre d'acteurs impliqués.

Mais c'est un passage obligé pour se conformer à la CSRD et, au-delà, pour piloter sa stratégie climat et engager ses parties prenantes dans une dynamique vertueuse. Pour faire face à ce défi, une nouvelle génération de solutions CO2 analytics émerge depuis quelques mois, tirant parti des technologies de data science. Passage en revue de cinq d'entre elles, parmi les plus prometteuses.

AI-Driven CO2 Analytics, par Relex

Relex est un éditeur finlandais de logiciels de supply chain bien implanté en Europe. Il a développé un module complémentaire d'analyse du CO2 basé sur l'intelligence artificielle, qui vient enrichir son offre.

Ce module collecte une multitude de données tout au long de la chaîne logistique : quantités transportées, distances parcourues, types de véhicules et d'énergie, taux de remplissage, conditions de température, etc. Ses algorithmes de machine learning croisent ces informations avec de vastes référentiels (comme la base carbone de l'ADEME en France) pour calculer finement les émissions par poste.

Au-delà de la mesure, la force de Relex est d'intégrer le CO2 comme un critère d'optimisation de la supply chain, au même titre que les coûts ou les délais. Ses outils de modélisation prédictive aident à tester différents scénarios en simulant leurs impacts sur ces indicateurs clés. "C'est un vrai levier de décarbonation, permettant par exemple d'arbitrer entre un transport express émetteur et un schéma plus lent mais plus sobre", commente Bertrand Paul, VP Sustainability Solutions de Relex.

Product Footprinting par CO2 AI

CO2 AI est une start-up allemande lancée en 2020 qui se focalise sur l'analyse carbone des produits. Sa solution phare, baptisée Product Footprinting, ambitionne d'évaluer automatiquement l'impact environnemental complet de chaque référence produit. Pour cela, elle combine deux approches. D'une part une analyse de cycle de vie, décomposant le produit en matières premières, procédés de fabrication, emballages et fin de vie. D'autre part une segmentation du profil carbone par phase : extraction des matières, production, distribution, usage et recyclage.

Avec plus de 30 critères pris en compte, CO2 AI revendique un haut niveau de granularité et une capacité à traiter de très gros volumes de références. "Notre base de données de facteurs d'émissions compte déjà plus d'un million d'entrées et ne cesse de s'enrichir" précise Franz Schell, co-fondateur et CEO.

Concrètement, Product Footprinting génère pour chaque produit une fiche synthétique avec un score CO2 global et un zoom par poste. Un tableau de bord agrège ces données à l'échelle de gammes ou de catégories. "Notre but est de démocratiser la mesure carbone au niveau du produit, en la rendant accessible, compréhensible et actionnable par tous" ajoute Franz Schell.

La fonctionnalité de CO2 analytics de FreightExchange

FreightExchange est une place de marché digitale mettant en relation les entreprises avec les transporteurs pour optimiser les capacités de fret routier en Europe. Soucieuse de l'impact environnemental du transport, elle a développé une fonctionnalité d'analyse du CO2. Celle-ci est directement intégrée à l'application utilisée au quotidien par ses clients. Pour chaque expédition, elle affiche l'empreinte carbone estimée en fonction du type de véhicule, du trajet et du taux de chargement. Des alertes sont émises en cas de dépassement de seuil.

Mais FreightExchange va plus loin en suggérant des alternatives plus vertueuses, telles le report modal vers le train ou l'utilisation de biocarburants. "Nous voulons inciter nos utilisateurs à l'écoconception de leur supply chain, en rendant le CO2 aussi visible que le prix ou les délais" souligne Alicia Blanco, responsable RSE chez FreightExchange. L'ergonomie et le côté opérationnel de cette fonctionnalité en font un outil prisé des transporteurs pour accompagner leurs clients dans une logique bas carbone.

Carbon Action Manager d'EcoVadis

EcoVadis s'est imposé comme un acteur de référence de l'évaluation RSE des fournisseurs, avec une présence dans 160 pays. Il a récemment étoffé son offre avec Carbon Action Manager, module dédié au pilotage des émissions de Scope 3 amont, centrées sur les achats.

Son originalité est d'impliquer directement les fournisseurs dans la démarche. Ils sont invités à renseigner leurs propres données d'émissions via un questionnaire et à partager leurs plans d'actions centré sur le climat. Une scorecard carbone leur est remontée en retour, assortie de benchmarks et recommandations ciblées.

Côté donneurs d'ordre, ces informations sont consolidées automatiquement, combinées à des données d'activité (montants d'achats par fournisseur) puis agrégées par catégorie pour établir le bilan Scope 3. Des workflows viennent cadencer les campagnes de collecte selon un cycle annuel.

"Cette approche collaborative est clé pour fiabiliser le reporting mais aussi coconstruire des plans de progrès avec ses fournisseurs, en mode gagnant-gagnant" estime Frédéric Trinel, co-fondateur et co-CEO d'EcoVadis. A date, plus de 500 entreprises utilisent Carbon Action Manager, dont de grands groupes comme Nestlé, Heineken ou Johnson & Johnson.

Workiva pour un reporting carbone intégré

Workiva est un spécialiste américain des solutions cloud de reporting réglementaire et de gestion des risques. Déjà bien implanté sur le reporting financier, il étend désormais son positionnement au reporting extra-financier avec son offre Workiva Carbon centrée sur la mesure des émissions de CO2. Celle-ci couvre le processus de bout en bout : collecte des données primaires, transformation, validation, consolidation, visualisation et édition des rapports. L'accent est mis sur la traçabilité et l'auditabilité, avec une piste d'audit complète.

"Il est crucial d'avoir cette vision intégrée pour assurer la cohérence des indicateurs et gagner en efficacité, notamment pour répondre aux exigences CSRD" estime Julie Iskow, COO de Workiva.

Autre force de Workiva : l'adaptabilité de la solution. Elle épouse les méthodologies et les structures organisationnelles de chaque entreprise. Des connecteurs permettent de récupérer les données de multiples sources internes et externes. La consolidation respecte la segmentation en entités. Les livrables sont personnalisables selon les formats cibles (CSRD, mais aussi GRI, SASB...).