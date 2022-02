LumApps s'offre HeyAxel pour accélérer sur la digital employee experience

Après six années consécutives de croissance record, la digital workplace française, qui compte près de 300 salariés, poursuit sa stratégie de croissance externe en vue de booster sa R&D.

Editeur français de digital workplace, LumApps boucle l'acquisition de HeyAxel, une start-up parisienne qui édite une application de gestion de l'onboarding salarié. L'objectif de la société lyonnaise ? Accélérer sa stratégie initiée en 2020 visant à évoluer vers une solution à 360° de gestion de la digital employee experience.

"LumApps marie les atouts d'un intranet traditionnel pour des organisations complexes (Auchan, Airbus, Geodis, Veolia...) avec une forte intégration à Microsoft 365 et Google Workspace", explique le cabinet Lecko dans son dernier baromètre sur la transformation digitale. "Sa solution vise à toucher tous les salariés, y compris les forces de terrain, et à apporter de la lisibilité au contenu produit dans les espaces collaboratifs, et ce en agrégeant toute l'information, y compris celle venant d'applications tierces."

Objectif numéro 1 affiché par LumApps : contextualiser l'information en fonction du profil utilisateur. "A l'heure où le travail s'hybride, notre enjeu est de faire en sorte que les employés bénéficient d'un environnement numérique personnalisé leur poussant les contenus et services dont ils ont besoin. C'est le défi de notre stratégie d'employee experience", explique Elie Mélois, co-fondateur et CTO de LumApps. Le rachat d'HeyAxel se situe dans la droite ligne de cette vision.

Orchestrer les employee journeys

En s'appuyant sur la technologie acquise, LumApps entend développer un moteur d'orchestration des employee journeys. De l'accueil des nouvelles recrues à la mobilité interne en passant par les actions de formation et les promotions, l'ambition est de proposer un outil no code pour gérer l'ensemble des interactions du salarié avec l'entreprise : échanges avec les managers, saisies de formulaire administratif, accès à divers contenus... "L'idée est là encore d'apporter une expérience personnalisée dans tous ces moments clés", insiste Elie Mélois.

En parallèle, LumApps annonce une croissance record pour la sixième année consécutive. Sur cette période, il revendique une progression moyenne de son chiffre d'affaires de 75% par an. Une dynamique qui vient tout juste d'être récompensée par la nomination de la société pour la deuxième année lauréate du Next Tech 40.

Depuis 2019, l'éditeur français réalise par ailleurs plus de la moitié de son activité en Amérique du Nord. Parmi ses références outre-Atlantique figurent Cogeco, PaloAlto ou Schnuck Markets. Comment LumApps est-il parvenu à conquérir le marché américain ? En grande partie grâce à la capacité de sa technologie à encaisser de fortes volumétries de trafic. Pour preuve : ses plus gros clients comptent pas moins de 300 000 salariés utilisant sa plateforme.

"Nous visons des briques technologiques en ligne avec notre stratégie, s'intégrant parfaitement à notre plateforme"

Le rachat d'HeyAxel fait suite à celui de Novastream mi-2021. Une acquisition qui avait permis à LumApps d'ajouter à son arc la corde de la gestion de contenu vidéo. Dans les mois qui viennent, la croissance externe doit se poursuivre. "Nous visons des briques technologiques en ligne avec notre stratégie, s'intégrant parfaitement à notre plateforme", précise Elie Mélois. Parmi les domaines ciblés, le CTO évoque les micro-applications. Des widgets conversationnels, intégrés sous forme de bots ou au moteur de recherche de LumApps, faisant appel à des applications tierces, par exemple pour poser des congés.

Vers 45% des revenus investi en R&D

LumApps a évidemment d'autres projets de développement en perspectives. "L'outil devrait faciliter à l'avenir la création d'espaces éditoriaux et sociaux à la main des managers de terrain", anticipe Lecko. "L'éditeur travaille également à l'amélioration de la gouvernance (gestion du branding et du multimarques) et de l'expérience mobile (navigation, recherche, vidéos...) ainsi qu'à l'accès depuis la Chine."

Fort de cette dynamique de croissance, LumApps prévoit de faire évoluer son investissement en R&D de 35% de ses revenus aujourd'hui (ce qui est le ratio moyen d'un acteur SaaS) à 45%. Après une levée de fonds de 70 millions de dollars bouclé en janvier 2020, LumApps compte à ce jour près de 300 salariés.