Avec Viva Sales, Microsoft coiffe les CRM d'une interface intelligente

L'éditeur équipe sa digital workplace Viva d'une nouvelle brique. Sa vocation ? Fédérer les contenus des applications IT liés aux ventes tout en les dotant d'une IA de recommandation.

La digital workplace de Microsoft, Viva, inaugure une toute nouvelle application. Baptisée Viva Sales, elle cible sans surprise les équipes de vente. C'est la première fois que l'éditeur américain dote Viva d'une brique ciblant un métier particulier. Jusqu'ici, la plateforme restait cantonnée à des problématiques horizontales, de la gestion des connaissances (avec Viva Topics) à la gestion des talents (Viva Connections) en passant par la formation (Viva Learning). Hasard de calendrier ou stratégie de communication bien huilée, Viva Sales est dévoilé à l'occasion de VivaTech.

Viva Sales est comparé par Microsoft à un coach commercial. En amont, l'application est conçue pour taguer tous les contenus relatifs à un client, qu'ils soient issus d'Outlook, de Teams ou de toute autre application Microsoft 365 : Word, Excel, PowerPoint. "Il pourra s'agir de messages ou de propositions de vente, par exemple, qui pourront ainsi venir enrichir le CRM de l'entreprise. L'objectif premier est d'éliminer les saisies manuelles et copiers-collers d'un système à l'autre", explique Emily He, vice-président corporate business applications marketing de Microsoft.

Un coach commercial

En aval, sur la base des contenus tagués, Viva Sales génèrera des recommandations. "Grâce à l'IA, Viva Sales peut vous rappeler par exemple que vous avez promis à un client par mail de le recontacter à telle date. Puis, après avoir identifié dans votre proposition de vente le secteur d'activité ou la fonction de ce client, elle pourra préconiser une documentation commerciale à lui envoyer", illustre Emily He. "Pour faciliter la conclusion du deal, Viva Sales pourra par ailleurs vous aiguiller vers un collaborateur ayant déjà eu des contacts avec le client en question."

"L'application fonctionne par exemple avec Salesforce"

La brique se veut agnostique en termes de CRM. "Elle fonctionne par exemple avec Salesforce", indique Emily He. Pour relever ce défi, Microsoft entend exploiter les API des outils de gestion de la relation client. Toujours en vue de bâtir ces passerelles, Dataverse, le standard de table de données du groupe, est mis à contribution. Un format qui est pris en charge par Excel, Outlook ou encore Power Platform. Mais également par Dynamics 365, le CRM maison de Microsoft, avec lequel Viva Sales est nativement connecté. "En fonction des besoins des utilisateurs, nous pourrons évidemment intégrer d'autres systèmes de CRM", souligne Emily He.

Microsoft anticipe la disponibilité de Viva Sales en bêta publique dès juillet 2022, et son lancement commercial en fin d'année. "Pour le moment, Viva Sales est proposé en bêta privée. Ce qui signifie que la solution est déjà entre les mains de quelques clients dont nous recueillons les feedbacks pour peaufiner les fonctionnalités du produit", confie Emily He. "Les premiers retours que nous avons sont positifs. Les commerciaux passent en moyenne un tiers de leur temps à saisir des données, l'équivalent étant consacré à la vente. Viva Sales permet de réduire ces traitements manuels au profit du cœur de l'activité commerciale."

Une bêta publique en juillet

Pour la vice-président corporate business applications marketing de Microsoft, Viva Sales représente un nouveau départ pour le logiciel d'entreprise. Rien que ça. "Historiquement, le logiciel d'entreprise est siloté entre différentes systèmes IT : ERP, CRM, supply chain… Ce qui impliquait des intégrations pour leur permettre de dialoguer ensemble et beaucoup de manipulations de données", insiste Emily He. "Notre approche introduit une nouvelle manière d'engager le logiciel d'entreprise avec n'importe quel système métier. Elle permet aux utilisateurs de travailler de partout en accédant à l'information quelle que soit sa source, y compris à des données extérieures à l'entreprise.

La digital workplace Microsoft Viva sera-t-elle déclinée pour d'autres métiers de l'entreprise au premier rang desquels la finance ou la supply chain ? L'avenir le dira.