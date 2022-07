Le français Contentsquare lève 400 millions de dollars (et emprunte 200)

Le spécialiste de l'UX analytics compte étendre sa plateforme à de nouveaux canaux numériques. Après les PME et les grandes entreprises, il développe une offre pour le middle market.

La plateforme d'expérience (UX) analytics Contentsquare boucle une levée de 600 millions de dollars dont 200 millions contractés en dette et 400 millions de dollars en fonds propres. Des fonds glanés à l'occasion d'un sixième tour table mené par le fonds Sixth Street. A ses côtés, de nombreux investisseurs déjà présents remettent au pot, dont Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR et SoftBank Vision Fund 2. Ils sont rejoints pour l'occasion par LionTree. Quant à la ligne de crédit, elle est portée par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs, JP Morgan et Société Générale. Hissant à 1,4 milliard de dollars le total des fonds levés par Contentsquare depuis sa création en 2012, l'opération porte la valorisation de la société parisienne à 5,6 milliards de dollars.

Disponible en mode SaaS, la plateforme de Contentsquare décortique les comportements des visiteurs des sites web et applications mobiles. Elle détecte les moindres clics de souris, les mouvements et contrôles tactiles sur une tablette ou un smartphone, les interactions avec les textes, les liens, les images et vidéos en tenant compte de leur contenu. Elle cerne les points de friction, à quelle phase de la navigation ou du tunnel de conversion le visiteur hésite ou décroche. Elle estime l'impact des prix sur la décision d'achat... Au total, la plateforme fédère cinq applications : CS Digital pour analyser le parcours client, CS for Apps pour optimiser l'expérience mobile, CS Find and Fix pour la webperf, CS Merchandising pour optimiser la performance de l'e-commerce, et CS Insights pour fournir des recommandations d'optimisation et des analyses comparatives.

La croissance externe va se poursuivre

Contentsquare combine croissance organique et croissance externe. Jusqu'ici, l'éditeur a réalisé six acquisitions. La dernière en date : celle de Hotjar en 2021. Un rachat qui lui a permis de mettre la main sur un outil d'UX analytics ciblant les PME de moins de 50 salariés. Avec à la clé pas moins d'un million de clients. Cette brique vient compléter une offre historiquement taillée pour les grandes entreprises. Un segment sur lequel Contentsquare revendique un millier de clients, dont 30% issus du Fortune 100. Parmi ses principales références figurent BMW, Clarins, Decathlon, Engie, Samsung, Schneider Electric, Sephora ou Virgin Atlantic. Une force de frappe qui lui permet d'analyser 3 200 milliards d'interactions digitales par mois et près de 2,5 milliards de dollars de transactions quotidiennement. Résultat : "plusieurs centaines de millions de dollars de revenus récurrents annuels et une croissance annuelle supérieure à 100%", vante l'entreprise

Suite à son nouvel apport de fonds, Contentsquare entend renforcer ses briques existantes tout en s'étendant à de nouveaux produits. Un double objectif que l'entreprise compte atteindre à la fois par croissance organique et croissance externe. "A chaque rachat, nous redéveloppons les applications acquises pour parvenir à des produits interconnectés", explique au JDN Jonathan Cherki, fondateur et CEO de Contentsquare. "L'objectif est in fine de regrouper l'ensemble des dimensions intervenant dans la décision d'achat au sein d'une seule et même plateforme pour prioriser les axes d'amélioration de l'expérience utilisateur."

"L'objectif est d'aboutir à une offre capable d'adresser toutes les tailles d'organisation"

A court terme, Contentsquare planche sur une solution d'UX analytics ciblant le middle market. "Il s'agit d'un développement interne. L'objectif étant d'aboutir à une offre capable d'adresser toutes les tailles d'organisation", indique Jonathan Cherki. Pour la suite, Contentsquare devrait tout naturellement prendre en charge d'autres interfaces utilisateur, tels les réseaux sociaux dont le poids ne cesse de croître dans l'e-commerce. "De même si le métaverse s'impose comme une véritable interface, c'est un segment que nous pourrions étudier", confie Jonathan Cherki, avant de préciser : "notre solution analytics sans cookies pourra s'adapter à l'ensemble de ces déclinaisons."

L'IA, axe prioritaire

Autre axe prioritaire : l'intelligence artificielle. "C'est un élément central pour optimiser l'analyse des dimensions d'achat, mais également pour mieux prédire l'efficacité des recommandations d'optimisation", pointe Jonathan Cherki. La société projette par ailleurs d'étoffer son catalogue d'intégrations applicatives. "Nous avons déjà déployé plus de 2500 intégrations", note le CEO, qui insiste pour finir sur la Contentsquare Foundation. Lancée en mars 2021, cette organisation à but non lucratif a pour mission de promouvoir l'accessibilité numérique pour tous. "1 milliard de personnes souffrent de problèmes d'accessibilité numérique. Sachant qu'aujourd'hui 70% des contenus web ne mettent pas en œuvre les critères d'accessibilité pour les malentendants, les malvoyants, les dyslexiques... C'est donc un axe prioritaire pour nous", martèle Jonathan Cherki.

Pour l'heure principalement présent en Europe et en Amérique du Nord, Contentsquare prévoit de renforcer sa présence au Japon, en Nouvelle Zélande, à Singapour et en Australie. Quant à sa R&D, elle se répartit entre Paris, Barcelone et Tel-Aviv. D'environ 1 500 salariés aujourd'hui, l'entreprise compte se hisser à 2000 personnes d'ici la fin de l'année. Une entrée en bourse est-elle envisagée ? "L'IPO fera partie des futurs points de passage. C'est un moyen de financement et pas une fin en soi, qui nous permettra de continuer à croître", conclut Jonathan Cherki.