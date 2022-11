Top 250 EY / Numeum : 22% des éditeurs de logiciel français impactés par la crise

En collaboration avec le syndicat français des patrons du secteur numérique, le cabinet Ernst & Young publie la douzième édition de son palmarès. L'occasion de remettre un trophée à plusieurs acteurs innovants.

"Nous avons confirmé notre résilience et notre dynamisme avec plus de 10% de croissance en 2021. En pleine crise du Covid-19, cette croissance a été portée par toutes les catégories d'entreprises, atteignant même 15 à 17% pour les entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le logiciel. Et ce, en préservant notre rentabilité opérationnelle pour près de 8 sociétés sur 10." C'est le constat que dresse Stanislas de Rémur, président du collège des Editeurs et Plateformes chez Numeum, en introduction du classement Top 250 des éditeurs de logiciel français. Une étude dressée par Ernst & Young en partenariat avec le syndicat des patrons français du secteur numérique.

Fleurtant avec les 20 milliards d'euros en 2021, l'édition logicielle française enregistre 45% de son activité dans le SaaS et 58% à l'international. "Contrairement au palmarès précédent où la contribution du top 3 du panel (Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo, ndlr) impactait fortement la hausse globale du chiffre d'affaires, la croissance observée en 2021 est portée par l'ensemble des acteurs du panel. Hors top 3, la croissance observée en 2021 sur l'édition logicielle est de 15% alors qu'elle était de 6% en 2020", se félicite-t-on chez Ernst & Young. Résultat : 56% des entreprises analysées envisagent désormais de réaliser une opération de croissance externe pour accélérer encore leur montée en puissance.

"Gageons que nos éditeurs sauront faire preuve de la même résilience que pendant la crise de la Covid-19"

"Quant au conflit entre la Russie et l'Ukraine, il n'impactait que 22% des éditeurs au moment où ils ont répondu à l'enquête : pertes de marchés, ralentissement du processus commercial, interruption de la sous-traitance… (l'étude a été menée entre mai et septembre 2022, ndlr)", constate Stanislas de Rémur. Depuis, la crise énergétique qui en a résulté a touché une grande partie des donneurs d'ordre. "Gageons que nos éditeurs sauront faire preuve de la

même résilience que pendant la crise de la Covid-19 pour traverser sans encombre cette nouvelle zone de turbulences", espère celui qui est aussi CEO d'Oodrive.

Le Prix Top 250 récompense cinq entreprises

Lors d'une soirée organisée ce 16 novembre visant à dévoiler ce Top 250, un trophée est venu récompenser cinq entreprises dans cinq catégories pour le caractère exemplaire de leur projet. Un prix international a été remis à la plateforme de publicité digitale Equativ. Dans le SaaS, c'est Skeepers qui a raflé la mise avec son offre de recueil d'avis client ciblant l'e-commerce. Sur le front des jeux vidéo, le distributeur Microids remporte le trophée, fort notamment de licences connues dans le monde au premier rang desquelles Les Schtroumpfs, Tintin ou encore Astérix et Obélix. Dans la cybersécurité, Tehtris voient son IA de la lutte contre les cyberattaques récompensée. Enfin, Deepki remporte le prix du jury pour une solution de pilotage de la transition vers le zéro carbone centrée sur l'immobilier. Le jury du Trophée Top 250 était composé cette année de personnalités reconnues issues de multiples organisations : Bpifrance, Business France, Capgemini, Epita, Orange Business Services...

Note sur le classement : les éditeurs ne sont pas classés dans le même ordre selon la catégorie (éditeurs sectoriels, horizontaux, et orientés particuliers ou jeux vidéo), leur chiffre d'affaires pouvant varier selon les catégories concernées.