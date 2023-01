L'incubateur Cyber Booster accueille les premières start-up de cybersécurité de son nouveau programme

Afin de promouvoir et de stimuler l'écosystème français de la cybersécurité, l'Etat, via la Stratégie Nationale Cyber, a initié le projet Cyber Booster, le premier startup studio dédié au secteur de la cybersécurité.

Opéré par Axeleo et Le Poool , Cyber Booster souhaite faire émerger les leaders européens de la cyber de demain. "Notre volonté est de contribuer à faire grandir la filière cyber", confirme Aurélie Clerc, directrice de Cyber Booster. Pour cela, Cyber Booster s'est fixé un objectif : aider les fondateurs de jeunes pousses à devenir des entrepreneurs aguerris de la cyber.

Cyber Booster présente son nouveau programme

L'incubateur opère au Campus Cyber (situé à Paris) et au Poool (basé à Rennes), et s'articulait depuis 2021 sous la forme de deux programmes, pré-incubation et incubation. Démarrée la semaine du 9 janvier, la nouvelle mouture du programme 2023 fusionne les deux anciens programmes et est composée de plusieurs phases.

La première phase du programme, le Set-up, dure un mois. Cyber Booster accompagne les entrepreneurs pour établir une feuille de route (analyse du marché, définition des cibles, préparations des messages clés…). A l'issue de cette phase, les entrepreneurs sont conviés à un jury de sélection pour entrer dans la seconde phase, le Build. Parmi les membres du jury, une vingtaine de personnes issues de l'écosystème Cyber Booster, tels que l'ANSSI, la DGA, Capgemini, La FDJ, OnePoint et Zenconnect, mais également de parties prenantes complémentaires : financeurs, institutionnels, entrepreneurs expérimentés.

Les start-ups qualifiées pour la phase de Build passent ensuite par "la table à secousse" : les membres de Cyber Booster ainsi que des acteurs et partenaires du monde cyber viendront les challenger sur leurs solutions en cherchant toutes les faiblesses possibles de leur produit depuis le mode de distribution, l'offre, le déploiement, à la proposition de valeur, etc… Forts des commentaires des avis d'experts, les jeunes pousses pourront ainsi réajuster et peaufiner leur projet.

Suivront des sessions pratiques et actionnables autour notamment du marketing, du commercial, des opérations, des RH pour répondre aux enjeux principaux des startups à ce stade de maturité. En fil rouge, les start-ups seront entraînées au pitch, Pour conclure ce programme intensif, le 20 juin, ils essaieront de convaincre devant une audience issue de l'écosystème au Campus Cyber. L'ultime phase sera celle de Run, suivi individuel de chaque start-up notamment dans sa recherche de fonds. Cet accompagnement de six mois les aidera à bien s'établir, et s'arrêtera fin 2023. Un nouvel appel à candidatures sera lancé à l'été 2023.

Une diversité de profils sélectionnés pour cette promotion

Parmi les nouveaux projets incubés depuis ce début d'année, on trouve un projet de création d'un nouveau langage de développement qui faciliterait le travail des développeurs, une solution pour les postes administrateurs, un produit qui transforme des commandes software en hardware dans des applications en temps réel pour en améliorer le fonctionnement, un outil d'automatisation des pentests ou encore une solution qui se base sur une cartographie SI, et une autre start-up dont l'objectif est la sensibilisation des collaborateurs de manière gamifiée. L'éventail de solutions est varié.