Sur Youtube, vraies vidéos, faux investissements, véritable arnaque crypto

Après les faux mails et les faux comptes sur les réseaux sociaux, voici les fausses vidéos de conseil. Des centaines viennent d'être découvertes.

C'est une véritable PME de l'arnaque qu'ont découvert les chercheurs de WithSecure. Une petite entreprise qui opère depuis janvier 2021 sur Youtube avec pour cible les investisseurs en cryptomonnaie, "Prudence, la campagne est toujours active", selon Andy Patel, intelligence researcher chez WithSecure. Nos arnaqueurs implantent des centaines de vidéos, toutes expliquant comment bien investir ses cryptos. Surtout, elles recommandent des applications, piégées évidemment. " La plupart des vidéos sont similaires, elles comportent des captures d'écran d'un téléphone et elles expliquent comment utiliser les applications frauduleuses", poursuit Andy Patel.

Pour que ces vidéos captent un maximum de vues et donc de potentielles proies, les cybercriminels, via leur canal Telegram, ont créé un système automatisé qui copie/colle des commentaires sous leurs vidéos. L'algorithme de Youtube fonctionnant (grossièrement) comme suit : plus une vidéo suscite de l'interaction via des likes ou des commentaires, plus Youtube la met en avant auprès des utilisateurs qui pourraient être potentiellement intéressés par son contenu.

900 victimes

Une fois les vidéos visionnées grâce à cette technique, nos arnaqueurs n'ont plus qu'à attendre que leurs victimes se rendent sur l'application ou le site frauduleux pour y faire leur investissement. Un peu plus de 700 URL frauduleuses ont été découvertes par les équipes de recherches de WithSecure. Cette arnaque a fait 900 victimes, qui ont perdu au total 100 000 dollars.

Ce n'est pas la première fois, ni la dernière, qu'un groupe structuré d'arnaqueurs utilise les réseaux sociaux pour piéger des investisseurs de cryptos. Rien qu'aux Etats-Unis, d'après la Commission Fédérale du Commerce, sur une période qui s'étend de début 2021 à juin 2022, 46 000 utilisateurs de cryptomonnaie ont été victimes d'arnaques, dont la moitié d'entre elles commençait par un piège tendu sur un réseau social. En tout, ces milliers de victimes ont perdu 1 milliard de dollars.