Qontrol lève 1,5 million d'euros pour protéger les PME

A travers sa plateforme, Qontrol aide les PME et les start-up à évaluer leurs besoins en matière de cybersécurité. Elle a su attirer l'attention de Cyber Impact Ventures et d'AG2R La Mondiale via son fonds ALM Innovation.

Qontrol annonce ce jeudi 13 avril une levée de fonds de 1,5 million d'euros. Les fonds d'investissement Cyber Impact Ventures et ALM Innovation participent à cette levée à hauteur de 1,3 millions d'euros, les 200 000 euros restants étant des prêts de la BPI et de BNP Paribas. Depuis 2019, Qontrol aide ses clients via sa plateforme. Une fois connectée, l'entreprise cliente passe par trois étapes qui permettent d'évaluer son niveau d'exposition au cyber risque. La plateforme lui propose ensuite un profil répondant à son besoin en matière de cybersécurité. Puis avec l'aide des équipes de Qontrol, le client élabore un plan d'action à la hauteur de sa structure. La plateforme joue alors le rôle de sherpa pour l'épauler dans l'application de ce plan et lui transmettre en temps réel les dernières tendances en termes de cyber risque. Les PME et start-up peuvent ainsi augmenter leur maturité cyber, ce qui les aide à gagner la confiance de futurs partenaires.

Une augmentation des effectifs de 100%

Michel Monereau, CEO et fondateur de Qontrol, précise : "Notre priorité opérationnelle est d'améliorer le produit. C'est pourquoi cet investissement sera dédié au recrutement en engageant des développeurs, un expert cyber et des personnes pour les sales et le marketing. Nous allons doubler la taille de l'entreprise. Actuellement nous sommes six et avec ces recrutements nous passerons à une équipe de 12 personnes. Nous voulons ainsi continuer à aider les start-up et les PME à gérer leur cybersécurité de manière autonome et surtout leur faciliter cette tâche qui peut être difficile pour des néophytes".