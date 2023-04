Atlassian dévoile de nouvelles fonctionnalités, dont un agent virtuel basé sur l'IA

L'éditeur d'outils collaboratifs lance aussi un tableau blanc sur Confluence, une plateforme de visualisation et des guides pratiques.

La plateforme SaaS de solutions de collaboration et de gestion de projets Atlassian dévoile ce 19 avril de nouvelles fonctionnalités dans son outil Confluence, ainsi que trois nouveaux produits. L'une de ces nouveautés, un agent virtuel, s'appuie "à la fois sur des modèles d'IA internes et sur la technologie d'IA générative d'OpenAI" pour répondre à des questions spécifiques. "Capable de lire et comprendre vos données, il peut aller chercher la réponse dans vos documents puis la générer, mais aussi résumer des conversations", a présenté Erika Trautman, directrice de la gestion de produits, lors d'un briefing presse.

Cette offre, baptisée Atlassian Intelligence et appliquée à l'ensemble des solutions de la plateforme, permet également de générer rapidement des contenus, d'en résumer et d'en extraire des informations. Sur ce dernier point, "par exemple, vous venez d'avoir un échange sur Zoom ou Teams, vous en avez la transcription et vous voulez en extraire les décisions et les actions à mener. L'IA peut le faire pour vous", illustre Erika Trautman.

Atlassian Intelligence propose par ailleurs un dictionnaire à la demande, spécifique à l'entreprise et à ses équipes, à qui il est possible de demander "quel budget ai-je le droit de dépenser pour installer un bureau chez moi pour télétravailler ?" ou, en lisant un document interne, "que veut dire ce terme propre à l'entreprise ?". "Il peut aussi se connecter au Jira Query Language (JQL) – langage utilisé pour créer des requêtes dans Jira – et permet ainsi de poser des questions en langage naturel, qui auraient auparavant dû être posées en JQL", précise la directrice de la gestion des produits.

Deuxième annonce d'Atlassian, l'arrivée de nouvelles fonctionnalités dans son outil Confluence, "pour répondre à davantage de cas d'usages sur le cycle de collaboration". Des tableaux blancs, déjà testés auprès d'une centaine de clients, permettent de brainstormer en équipe, organiser visuellement son travail et transformer rapidement ses idées en fragments Jira structurés ou en pages Confluence. "La fonctionnalité sera disponible pour tous en version bêta en milieu d'année", indique l'éditeur. Trois autres nouveautés sont simultanément lancées sur Confluence : la possibilité d'ajouter jusqu'à cinq invités à une zone désignée pour collaborer avec des partenaires et collaborateurs externes, l'intégration des pages Confluence dans d'autres outils Atlassian tels que Jira et dans des produits tiers comme Microsoft Teams, Lucid ou Miro, et une extension pour Chrome (développée en collaboration avec Hypothesis) pour collaborer sur n'importe quel site web.

Atlassian présente également ce 19 avril une plateforme de visualisation, Atlassian Analytics, qui "relie les données issues des processus DevOps, informatiques et commerciaux des produits Atlassian et d'une variété d'autres applications SaaS utilisées par les clients" pour aider à la prise de décision, et une offre "méthodes de travail", proposant des guides pratiques, pour "aider à surmonter certains des défis les plus courants en matière de travail d'équipe".