Les pires mots de passe de la saga Star Wars à éviter à tout prix

En ce jour du Star Wars Day, nous publions un holocron listant les mots de passe liés à l'univers de Georges Lucas à ne surtout pas utiliser pour pour vous protéger des hackers.

Lorsque nous choisissons des mots de passe, nous essayons de les relier à un procédé mnémotechnique. La famille, des dates importantes de notre vie, des œuvres qui nous ont touchées... Dans le cadre du Star Wars Day ce 4 mai, nous allons vous révéler les mots de passe rattachés à l'univers de Georges Lucas les plus compromis , et donc qu'il faut éviter d'utiliser à tout prix. Cette liste des mots de passe, qui va du moins au plus souvent utilisé, a été découverte par les espions bothans de Specops Software.

Si vous utilisez un des mots de passe présents dans ce classement, changez le immédiatement. Bon Star Wars Day et que la force soit avec vous, car telle est la voie.