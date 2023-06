Elba lève 2,5 millions d'euros pour co-piloter la cybersécurité des entreprises

Grâce à sa plateforme SaaS, Elba aide les collaborateurs de ses clients à prendre conscience des brèches qu'ils peuvent créer via des applications présentes sur leur PC.

Elba annonce ce mardi 6 juin une levée de fond de 2,5 millions d'euros auprès de XAnge, Kima, eFounders, et d'autres fonds d'investissement étrangers comme Plug and Play. Des business angels participent également à la levée dont Jason Chan (ancien RSSI de Netflix), Jean-Baptiste Aviat (CTO de Sqreen), et Eric Fourrier (CTO de GitGardian).

Fondée en 2021 par Théo Rouer (CEO), Antoine Berton (CTO) et Grégoire Ostian (COO), désormais respectivement CEO, CTO et COO. Elba se positionne comme un co-pilote de cybersécurité pour les employés. Selon Théo Rouer, "le risque cyber explose particulièrement avec les applications de partage de documents ou les autres types d'applications. Les employés sont assez démunis au quotidien face à ce risque et ils peuvent créer par inadvertance des brèches. Au bout de la chaine, on a des équipes IT sous-staffées, à cause d'un marché de l'emploi tendu et qui se retrouvent noyées sous le nombre d'alertes reçues au quotidien. "

Antoine Berton, CTO, Théo Rouer, CEO, et Grégoire Ostian, COO sont les cofondateurs d'Elba. © Elba

Elba a ainsi été créé dans l'objectif de baisser les frictions entre employés et équipes IT, sans être dans l'interdiction des applications collaboratives. "C'est à la fois une brique de prévention qui explique les risques à l'employé, et pour l'équipe IT, c'est une brique de cartographie car elle se branche à leurs applications SaaS et leur permet de voir distinctement quelles applications sont à risque en centralisant le tout", explique Théo Rouer.

Elba revendique avoir résolu 150 000 problèmes de sécurité, et avoir fait économiser plus de 1 000 heures de travail aux équipes IT des entreprises clientes, qui sont actuellement plus de 100, dont Zenchef, Deepki, Resilience, Equativ, ainsi que des entreprises industrielles plus classiques comme Poujoulat.

Augmenter les effectifs pour conquérir de nouveaux marchés

"On a vraiment deux grands axes. Un axe R&D pour garder notre approche holistique, qui nous porte depuis le début, en termes d'intégration, de nouvelles technologies, de modèle de détection et d'expérience utilisateur. Et le deuxième axe est d'augmenter nos effectifs dédiés aux sales et marketing pour pouvoir séduire des clients à l'étranger", explique Théo Rouer. Le recrutement, qui permettra à l'entreprise de passer de 14 collaborateurs à une vingtaine, sera au service de ces deux objectifs.