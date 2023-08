Mort de Prigojine : qui va hériter des trolls ?

Le groupe Wagner possède une armée de mercenaires, des médias et des fermes à trolls. Avec la disparition brutale de son chef, se pose la question du partage de ces différentes activités.

Avant de devenir patron de mercenaires à la tête de Wagner, Evgueni Prigojine s'était spécialisé dans l'ouverture de fermes à trolls, la plus connue étant l'Internet Research Agency (IRA). Avec sa mort survenue le 23 aout, l'IRA va sûrement être absorbée par une autre compagnie ou par l'Etat russe.

L'IRA n'est pas n'importe qui. Elle est la première ferme à trolls russe, créée en 2013 à Saint-Pétersbourg dans le quartier de Lakhta-Olgino. Forte de 1 000 salariés, la structure fait partie de l'offre Wagner vendue aux pays clients de la société. L'IRA propose deux services : la déstabilisation de pays et/ou d'opposants politiques et la création de milliers de comptes pro-gouvernementaux dans le but de mener des campagnes de propagande pour le régime client. L'IRA a notamment joué un rôle dans l'élection de Donald Trump en créant des comptes de sympathisants pro-Trump visant les communautés latino et noire.

L'IRA a notamment joué un rôle dans l'élection de Donald Trump

Les trolls de Prigojine ont aussi aidé massivement les brexiters via des campagnes en ligne. Et bien sûr, comme Wagner, l'IRA a participé à la prise de contrôle du Mali, de la Centre-Afrique et du Burkina Faso avec des campagnes de dénigrement en ligne visant la France et ses alliés. Voilà de quoi est capable l'IRA, et encore nous n'évoquons que les cas des campagnes prouvées. On pense aussi que la ferme est intervenue lors des campagnes électorales en Espagne en 2023 et en France en 2017 et en 2022.

La marche de Wagner vers Moscou le 24 juin dernier a créé une dissension au sein des trolls. Alors que la marche est partie de Rostov-sur-le-Don dans le sud du pays, les trolls, eux, sont à des milliers de kilomètres, isolés à Saint-Pétersbourg, fief de Vladimir Poutine. Résultat, une partie d'entre eux décide de critiquer ouvertement Evgueni Prigojine et promet de rester fidèle au Kremlin, l'autre préférant rester loyale à leur patron. Finalement, des unités pro-gouvernementales entrent dans la ferme à trolls, et tous les employés sortent du bâtiment de gré ou de force.

Après ces évènements, une partie des employés est licenciée par Prigojine et n'aura pour seules indemnités que des goodies Wagner. Ils retrouveront rapidement du travail auprès des concurrents de Wagner et de l'Etat russe.

Concurrents de Wagner

Avec la disparition de Prigojine se pose la question de qui va devenir le nouveau roi des trolls. Deux solutions sont envisagées. Pour commencer, une absorption de l'IRA au sein d'une des autres sociétés militaires privées russes. La première sur la ligne de départ est Redut, une société militaire privée composée d'anciens des forces spéciales russes, qui a montré sa fidélité au pouvoir en n'aidant pas Wagner lors de sa mutinerie du 24 juin. Elle essaye de remplacer Wagner en Afrique, notamment en Libye. En deuxième position, se trouve la société Patriot, créée par des proches du ministre de la Défense russe Sergueï Choïgu. Cette société était l'adversaire désignée de Wagner, Choïgu et Prigojine se détestant. Patriot est présente en Syrie, au Yémen aux côtés de rebelles Houtis et tente de faire partir Wagner de Centrafrique. En dernière position se trouve Convoy, la plus jeune des sociétés militaires privées russes créée à l'autonome 2022 en Crimée occupée. Ses membres sont d'anciens de Wagner et sont financés par l'oligarque Arkady Rotenberg. La jeunesse de la compagnie et sa proximité avec Wagner ne joue pas en sa faveur.

Il est à noter que ces sociétés ont sûrement dû récupérer certains des trolls licenciés après le 24 juin. La récupération de l'IRA leur permettrait d'étoffer leur offre pour leurs clients.

L'autre option serait que l'IRA passe sous le contrôle de l'Etat russe, via l'un de ses nombreux services de renseignements : FSB (contre-espionnage et surveillance interne), SVR (service de renseignement extérieur), GRU (service de renseignement de l'armée) ou FSO (service fédéral de protection). Notons que le GRU est bien avancé car il va officiellement reprendre le rôle de Wagner en Afrique.

Quelle que soit le décision prise par le Kremlin, une chose est sûre. Les trolls de Prigojine vont très vite se trouver à nouveau au service des ambitions de Poutine, et leurs campagnes contre l'Occident vont continuer. La menace n'a pas disparue, elle est juste en sommeil.