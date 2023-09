Drive, YouTube, Maps... Bard peut maintenant se connecter aux outils Google

Google annonce une mise à jour majeure de son chatbot Bard. L'IA peut maintenant accéder à la suite Google Workspace.

Google Bard améliore son interactivité. Google annonce ce mardi 19 septembre la prise en charge de la suite Workspace directement depuis Bard sans préciser exactement le calendrier de déploiement. De manière naturelle, l'IA sera en capacité d'accéder aux données de Youtube, Google Maps, Gmail ou encore Google Drive. Cette nouvelle mouture a pour but de personnaliser encore un peu plus les réponses générées par le chatbot. "Avec les extensions, Bard peut trouver et vous montrer des informations pertinentes à partir des outils Google que vous utilisez chaque jour, tels que Gmail, Docs, Drive, Google Maps, YouTube, Google Flights et hôtels, même lorsque les informations dont vous avez besoin sont réparties dans plusieurs applications et services", détaille assez simplement Google.

Des extensions natives

L'expérience devrait permettre aux utilisateurs d'élaborer des tâches complexes qui nécessitent une interopérabilité des données entre les différents services du géant américain. Google prend pour exemple la planification d'un voyage : Bard peut récupérer les dates de votre séjour dans Gmail, avant de rechercher des informations sur les hôtels et les vols à partir de son moteur de recherche et de Google Flight, et enfin proposer des activités intéressantes à réaliser sur place à partir de YouTube. Avec les extensions, Bard vient concurrencer directement ChatGPT et son magasin de plugins tiers.

Bard peut chercher dans vos outils Google. © Google

Côté confidentialité, Google l'assure, les données personnelles issues de vos outils Google ne seront "pas visibles par des examinateurs humains", ni utilisées pour former son intelligence artificielle. Pour l'heure, les extensions ne sont disponibles qu'au sein des pays anglophones. L'Europe et la France pourraient bénéficier des dernières nouveautés plus tardivement, dans les prochaines semaines.

De nouvelles fonctionnalités

En plus des extensions, Google annonce quelques fonctionnalités additionnelles pour Bard. A partir de ce mardi 19 septembre, l'IA permet de rechercher sur Google des informations factuelles pour corroborer avec des sources les réponses du chatbot. Une fonctionnalité également exclusive aux anglophones. Enfin, les liens pour partager les conversations avec vos amis permettent maintenant à ces derniers de poursuivre la discussion là où vous l'aviez arrêtée.

La dernière mise à jour signe également l'arrivée de nouvelles options pour l'IA dans plus de 40 pays. Il est maintenant possible de modifier le ton d'une réponse et sa longueur, pour qu'elle soit "plus courte", "plus longue," "plus simple", "plus familière" ou encore plus professionnelle." Il est également plus simple d'envoyer une image dans vos requêtes.

Bard peut sourcer ses réponses. © Google

L'ensemble de ces nouvelles fonctionnalités sont le fruit d'une mise à jour plus globale de PaLM 2, le LLM à la manœuvre derrière Bard. "Nous avons utilisé des techniques d'apprentissage par renforcement avancées pour former le modèle de manière plus intuitive et imaginative. Ainsi, que vous souhaitiez collaborer sur un projet créatif, débuter dans une langue et poursuivre dans l'une des 40 autres, ou solliciter une aide approfondie en programmation, Bard peut désormais répondre avec une qualité et une précision optimales", détaille Google.