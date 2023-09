Avec cette technique, vous n'oublierez plus jamais votre mot de passe

Cette technique infaillible permet de créer un mot de passe facilement mémorisable. Un gain de temps qui vous évitera les tracas de connexion (et de mémoire).

Facebook, X (Twitter), Instagram, Mastodon… Avec la multiplication des réseaux sociaux, le nombre de mots de passe à retenir pour chacun des comptes s'élève rapidement. Malheureusement, il est quasiment impossible pour notre cerveau de retenir tous ces mots de passe, et nombreux sont ceux qui finissent par les noter sur un fichier ou une feuille collée sur leur écran d'ordinateur, ce qui en termes de sécurité est assez risqué. Heureusement, il existe aujourd'hui une technique bien plus sûre pour ne plus jamais oublier ses mots de passe.

Mot de passe faible : quel risque ?

Créer un mot de passe fort est aujourd'hui vital, à l'heure où les menaces informatiques se multiplient de jour en jour. Pour rappel, un mot de passe fort doit comprendre obligatoirement des minuscules, des majuscules, des chiffres ainsi que des caractères spéciaux. Ces éléments sont indispensables et permettent de réduire les risques qu'un pirate accède à votre compte. En effet, les hackers et autres malfrats du web utilisent souvent la technique du brute force pour trouver votre mot de passe.

En clair, ils testent une flopée de mots et d'expression régulièrement utilisés dans la vie courante. Selon les données de France Num, il suffit d'une seconde pour trouver un mot de passe de 7 caractères composé de lettres majuscules et minuscules. En ajoutant des nombres, ce temps passe à 2 secondes et avec des caractères spéciaux à 4 secondes. Pour parvenir à créer un véritable mot de passe robuste, il est nécessaire d'utiliser au minimum 12 à 13 caractères, avec des lettres majuscules, minuscules, et des caractères spéciaux.

Une technique redoutable

Produire des mots de passe aussi longs ne facilite pas la mémorisation. Quelques techniques bien identifiées permettent cependant de ne plus jamais oublier ses identifiants. Une de ses méthodes est utilisée par Edward Snowden lui même. Elle est simple mais rudement efficace. Il suffit de trouver une phrase de passe et non un mot de passe. Une phrase de passe, quèsaco ? Cette technique désigne simplement le fait d'utiliser une phrase complexe, plus facile à retenir, avec des chiffres et des caractères spéciaux. Par exemple : "Mon chat Mistigri adore jouer avec ses souris en peluche" pourrait se transformer en "Mistigri_Joue_Avec_Ses_Souris21."

"Pensez à une phrase courante qui fonctionne pour vous, qui est trop longue pour être devinée par brute force et qui est également peu susceptible de se trouver dans un dictionnaire", détaillait Edward Snowden au cours d'une interview avec John Oliver sur HBO. Enfin, si vous ne parvenez vraiment pas à retenir votre mot de passe, appuyez vous sur votre navigateur web. Firefox, Chrome… La majorité des navigateurs grands publics offrent la possibilité de retenir automatiquement un mot de passe.