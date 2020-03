Sur Google, le coronavirus écrase tous les sujets en 2020

La crise du covid-19 a aussi bouleversé l'univers search. Premier symptôme : le nombre de recherches sur ce thème bat (presque) tous les records.

Depuis le début de l'année 2020, la crise sanitaire qui secoue le monde autour du coronavirus (mots-clés principal et connexes) totalise en France déjà plus de 47 millions de recherches sur Google. Pour comparaison, selon les données fournies par notre partenaire, l'éditeur de solution SEO SEMRush, le deuxième sujet lié à l'actualité qui a le plus intéressé les Français depuis le début de l'année est le décès du basketteur américain Kobe Bryant, le 26 janvier 2020, avec 7 793 000 requêtes. Soit un volume recherche plus de six fois inférieur à celui généré par le covid-19.

"Pour l'instant, Facebook et la météo engendrent encore un volume de recherche supérieur au coronavirus", précise Jonathan Henault, responsable du content marketing chez SEMRush, "nous saurons bientôt s'il les dépasse ce mois-ci. Ce serait historique".