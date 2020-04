SEO local : qui sont les gagnants et les perdants du coronavirus

Les effets du confinement sur le SEO local se font sentir chez tous les types de commerce. Les fiches Google My Business génèrent souvent beaucoup moins de clics... mais parfois bien plus.

Obligés de rester chez eux, les Français ont dès les premiers jours du confinement modifié leurs habitudes de recherche des commerces locaux. L'éditeur d'outil de SEO local Partoo a analysé les données de clics sur les actions des fiches Google My Business de plus de 70 000 points de vente. Leur objectif : comprendre comment les utilisateurs interagissent depuis le 16 mars avec les points de vente autour de chez eux, et dans quels secteurs commerciaux se trouvent les gagnants et les perdants.

© Partoo

Les supermarchés, qui fournissent des produits de première nécessité, sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, à commencer par les drive, seuls à voir leur taux de clic sur les demandes d'itinéraire augmenter, de 46% en deux semaines. Pour les supermarchés, ce sont surtout les appels et les clics vers le site qui ont explosé : une hausse de 659% pour les drive, 330% pour les supermarchés généralistes et 209% pour les supermarchés bio. Pour Thibault Renouf, fondateur de Partoo, les supermarchés bio ont connu une moindre augmentation car "les utilisateurs cherchent des commerces offrant une diversité maximale de produits pour pouvoir tout acheter sur un seul et même point de vente".

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Certains commerces comme les banques, assurances, services à domicile, opticiens ou agence de voyage ont continué à recevoir des appels "car leurs clients étaient liés par des contrats ou des commandes en cours au sujet desquels ils avaient beaucoup de questions", observe Thibault Renouf. Des clics, donc, mais peu de profits associés. Pour d'autres commerces, la chute du CTR a été directe et brutale, puisque aucune interrogation ni aucun engagement ne les liait à leurs clients.