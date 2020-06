Médias et e-commerçants, optimisez vos chances d'apparaître dans Google Discover

Les référenceurs Aymen Loukil et Virginie Clève se sont penchés sur le feed de news personnalisé de Google. Découvrez leurs conclusions.

Si Google Discover passionne les référenceurs, c'est parce qu'il permet de booster le trafic SEO des pages qui se retrouvent dans ce fil de news personnalisé des utilisateurs de téléphone Android (et de l'application Google chez iOS). Dans l'arbre généalogique des produits Google, Discover, né en septembre 2018, est l'héritier direct de Google Feed et le cousin de Google News, dont il partage de nombreuses caractéristiques SEO. Même si, différence majeure entre les deux produits, les sites médias ne sont plus les seuls concernés. Voici quelques conseils issus de l'expérience de référenceurs qui se sont penchés sur le sujet pour augmenter vos chances d'en profiter, quel que soit votre site.

Google Discover pour les sites de contenu : mode expert "on"

Les sites médias sont les premiers à avoir capté du trafic via Google Discover. Virginie Clève, fondatrice de Largow, a travaillé sur ce produit de Google pour de nombreux clients depuis septembre 2018. Et selon elle, le service ne cesse de prendre de l'importance. "Le trafic apporté par Discover est de plus en plus fort dans l'audience SEO totale des sites de contenus. Il peut représenter de 5% à 70% du trafic SEO total", observe-t-elle.

Pour elle, le plus important est de comprendre que "Discover concentre les critères de positionnement de Google News, plus une grosse couche de personnalisation. Et cette personnalisation dépend surtout de l'usage que chacun fait des produits de Google : l'historique de navigation, de géolocalisation, des trajets, mais Gmail ou le calendrier peuvent aussi influencer sa connaissance de nos centres d'intérêt directs ou indirects". Ainsi, le moteur de recherche prend en compte non seulement la région où vit l'internaute pour lui pousser des contenus issus de la presse régionale, mais aussi les lieux où il se rend régulièrement ou ses préférences de marque. "Si je clique plus souvent sur les contenus d'un site particulier lorsque j'ai le choix sur les sujets en lien avec le coronavirus, Discover aura tendance à faire remonter en priorité cette marque pour moi sur ce sujet-là", illustre l'experte SEO. Il y a donc un enjeu de fidélisation qui n'existait pas avec Google News, moins personnalisé.

Pour Virginie Clève, "là où avec Google News il fallait parler des sujets dont tout le monde parle, sur Discover, même si ces sujets sont aussi très présents, il y a une prime beaucoup plus importante à l'angle différent et aux sujets plus originaux. Surtout s'ils sont en phase avec l'ADN de la marque qui les porte. Avec Discover, c'est le retour des valeurs de marque et du contrat de lecture sur le SEO News."

En termes d'optimisation, la fondatrice de Largow tire plusieurs conclusions de ses observations et de ses récentes expériences. "La première étape, ce sont bien sûr les optimisations fonctionnelles recommandées par Google lui-même. Mais la suite passe impérativement par la mise en place d'un tracking aussi complet que possible des visites issues de Discover, via Google Analytics et la Search Console. " Objectif : définir les clusters qui marchent le mieux et sur lesquels ils peuvent encore gagner en autorité. "Un site peut se distinguer sur Discover par son autorité sur tout ce qui touche à un sujet spécifique, comme Android, ou un autre sujet tech si c'est la thématique du site, que les publications soient chaudes ou froides. On acquiert cette autorité en traitant les sujets par clusters".

Et pour les autres sites : souffler le chaud et le froid

Afin de mieux connaître Discover, Aymen Loukil, consultant SEO, a réalisé une enquête auprès de 250 sites. Selon ses résultats, les sites de e-commerce ont bien leur place dans les fils de contenus de Google Discover. Parmi toutes les pages que les sites de son échantillon ont fait apparaître dans Discover, 14% étaient des pages catégories ou des fiches produit. "Outre les descriptions et les listes de produits, elles contenaient des offres promotionnelles, et des pages de contenus thématiques".

En ce qui concerne le taux de conversion, le consultant SEO note une progression au niveau du CTR à partir du moment où une page apparaît dans Google Discover. "64% des webmasters qui ont répondu trouvent que le trafic venant de Discover est qualifié et convertit bien". Dans son étude, Aymen Loukil a aussi constaté que l'interface de Google n'était pas réservée aux gros sites : "certes, 80% des sites dont les contenus apparaissent dans Discover sont des sites de taille moyenne ou importante, mais 20% sont des blogs et de petits sites traitant de sujets de niche".

De son expérience, Aymen Loukil a retiré quelques bonnes pratiques pour ses clients qui souhaitent augmenter leurs chances de voir certaines de leurs pages apparaître dans le fil Discover d'internautes ciblés. Une fois assurées les optimisations techniques (qualité et taille des images et rapidité du site pensé pour le mobile), "je commence par conseiller à mes clients d'identifier les centres d'intérêt précis de leur audience, afin de créer des contenus qui y répondent, pas seulement sur le plan éditorial, mais en termes de business aussi, avec des offres de produits ou de services concrètes". Il cite l'exemple d'un client "e-commerçant dans le secteur informatique, qui a identifié qu'une bonne partie de son audience s'intéresse à un jeu vidéo spécifique. Il a créé une page qui liste les souris, claviers et casques compatibles recommandés pour ce jeu. Cela lui a permis de sortir sur Google Discover auprès des joueurs", et donc d'augmenter son CTR, et son potentiel de ventes sur ces produits.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour Aymen Loukil, une bonne stratégie de contenus mêle des publications d'actualité chaude et d'informations froides, plus détaillées et complètes. Le tout doit être couronné d'un titre concis et descriptif, prompt à déclencher de l'engagement. Par exemple : "Bon plan : nom du produit à petit prix". Une fois le site reconnu comme candidat légitime pour Discover, il peut être intéressant, via Google Analytics et la Search Console de tester différents types de titres pour voir ceux qui apparaissent le plus fréquemment sur les fils de Discover. Enfin, le consultant SEO conseille de "chercher à obtenir le plus d'interactions possible, visites ou partages, sur d'autres canaux d'acquisition : e-mailing, réseaux sociaux, paid ads, applications mobiles".