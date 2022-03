SEMY Awards 2022 : et les gagnants sont…

Organisés au sein du SMX Paris, les SEMY Awards récompensent les meilleures campagnes SEO et SEA. Découvrez les lauréats, parmi 21 prétendants.

Chaque année, les SEMY Awards, organisés dans le cadre du SMX Paris (14 et 15 mars 2022), récompensent les meilleures campagnes SEO et SEA, en partenariat avec le JDN. En 2022, 21 entreprises ont concouru dans sept catégories et onze prix ont été remis, dont un prix spécial et trois prix décidés par le jury hors catégories.

Le jury justement, qui est-il ? 14 professionnels, dont le président Erle Alberton, performance architect & senior SEO manager chez Reezocar. Parmi les membres du jury, la communauté du SEO et SEA aura forcément entendu parler de Virginie Clève (Largow) et Carina Cheklit. Pour les découvrir tous, ainsi que la liste des nominés par catégorie, rendez-vous sur cette page.

Et maintenant, place aux gagnants, qui se sont vu remettre leur prix ce 14 mars lors d'une cérémonie en fin de journée :

Catégorie BtoB : Digimood pour son client Arcane Industries

Catégorie Campagne Mobile ou locale : Meilleurtaux

Catégorie Multi Canal : Résonéo pour son client Gemo

Catégorie Podcast ou Search Vidéo : Havas Market avec Hyundai

Catégorie SEO : ManoMano

Catégorie SEA : Résonéo pour son client Aquarelle

Catégorie Innovation : Babbar

Prix Spécial : YUMENS & PinPO

Meilleure croissance de la visibilité organique : Femme Actuelle

Jeune espoir : Alexis Rylko

Personnalité Search de l'année : Bruno Guyot

On notera que deux sites – ManoMano et Meilleurtaux - parviennent à inscrire leur nom au palmarès au milieu de ceux des agences, et que seule Résonéo parvient à le faire à deux reprises. Bravo à eux !