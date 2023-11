Wobee lève 600 000 euros pour déployer sa plateforme d'expérience salarié

Cette start-up française a développé un outil pour accompagner les collaborateurs de leur arrivée à leur départ dans une entreprise.

Une solution SaaS pour moderniser les processus RH et accompagner les salariés de leur arrivée à leur départ dans une entreprise. Voilà l'outil développé par Wobee qui a déjà séduit une trentaine de clients. Pour le déployer davantage, cette start-up française annonce ce 27 novembre avoir levé 600 000 euros auprès de JPA Invest et de quelques business angels. A ce tour de table s'ajoute un emprunt, également de 600 000 euros.

Le logiciel conçu par Wobee permet de "centraliser toutes les informations propres à une entreprise", précise Romain Monget, cofondateur. Les collaborateurs peuvent ainsi retrouver sur la plateforme "la vision, les valeurs ou la culture" de leur employeur. Surtout, Wobee crée des modèles qui sont intégrés sur la plateforme pour accompagner les salariés dans les étapes clés qu'ils traversent au sein d'une entreprise : leur arrivée, leur départ, un changement de poste en interne, un congé longue durée…

Ces modèles sont personnalisés selon les entreprises et selon les collaborateurs. "Chaque étape possède ses enjeux et peut entrainer des externalités positives". Si la bonne intégration d'un salarié parait essentielle pour un employeur, son départ l'est également : "Une personne qui part dans de bonnes conditions sera un ambassadeur de l'entreprise". Pour une entreprise, ces "externalités positives" sont les suivantes : "fidélisation et engagement des équipes, limitation du turnover, facilitation des process managériaux, développement d'une culture d'entreprise".

La levée de fonds conclue ce 27 novembre poursuit trois objectifs : "nous allons renforcer les équipes opérationnelles, améliorer le produit et renforcer notre programme d'innovation" détaille Romain Monget.