Spécialiste de la stratégie ESG des institutions financières, WeeFin lève 7 millions d'euros

La fintech française entend profiter de ce financement pour notamment recruter une centaine de salariés dans les équipes tech et commerciales d'ici deux ans.

Créée en 2018, WeeFin compte plus de 35 clients comptabilisant plus de 4 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Parmi eux, Natixis Investment Managers, La Financière de l'Echiquier ou encore Sycomore Asset Management ont choisi la plateforme SaaS développée par cette start-up française pour piloter leurs stratégies ESG (pour Environnement, Social et Gouvernance).

Avec la levée de fonds de 7 millions d'euros, annoncée ce 28 novembre et réalisée auprès d'Iris et de Ring Capital, WeeFin compte séduire d'autres institutions financières. A noter qu'un prêt de 3 millions d'euros s'ajoute à ce financement.

"Nous nous sommes rendus compte que les institutions financières avaient des ambitions de durabilité mais elles ne disposaient pas d'outil pour traiter les données ESG" confie Grégoire Hug, CEO et cofondateur. Pour aider ces institutions financières de toute nature (banque, gestionnaire d'actifs ou fonds souverain), WeeFin a développé ESG Connect, une plateforme qui repose "sur un modèle en architecture ouverte" regroupant "35 sources de données". "On se connecte à la fois à des sources publiques mais également à des sources sous licence. On est le point d'entrée de toutes les données de durabilité d'un client", précise Grégoire Hug.

Si toutes les thématiques ESG des clients de WeeFin, comme l'égalité femme-homme, la biodiversité ou encore les droits humains, "sont entremêlées", l'une d'entre elles apparait comme inévitable : la protection de l'environnement. "C'est clairement la première préoccupation des investisseurs car c'est celle qui représente les plus gros risques structurels. Si, par exemple, un fonds a une stratégie d'investissement sur dix ans qui ne respecte pas les accords de Paris, c'est très problématique". WeeFin permet ainsi à ses clients de respecter les exigences des réglementations nationales et internationales, "toujours plus nombreuses" en ce qui concerne le climat. "Mais on ne se contente pas que nos clients respectent la réglementation. On veut aller au-delà…" assure Grégoire Hug.

La levée de fonds conclue par WeeFin va poursuivre plusieurs objectifs : "On veut avoir la plateforme la plus complète du marché. Pour cela, nous allons recruter 100 nouveaux collaborateurs dans les deux prochaines années." L'entreprise, qui compte des clients en France, en Angleterre ou encore au Luxembourg, compte également ouvrir un bureau à Londres. Avec une ambition claire : devenir le premier partenaire des institutions financières pour la gestion de leur stratégie ESG en Europe.