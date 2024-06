Spécialiste de la détection de fraude documentaire, Finovox lève 2,8 millions d'euros

Finovox, qui compte une quarantaine de clients, entend profiter de ce financement pour débuter son expansion internationale.

La start-up française Finovox, qui a développé un logiciel SaaS permettant de détecter les faux documents, annonce ce 3 juin lever 2,8 millions d'euros auprès de Blast Club, du Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance) et de Vaex Capital. Le financement est complété par un emprunt de 1,2 million d'euros contracté auprès de plusieurs institutions publiques non communiquées par l'entreprise.

Finovox, qui compte parmi sa quarantaine de clients Bouygues Telecom, Orange Bank ou encore BPI France, permet de retracer l'historique d'un document, de relever les modifications qu'il a pu subir durant son parcours et d'identifier les potentielles falsifications. La start-up fondée en 2019, qui affirme avoir analysé 1,2 million de documents en 2023, s'appuie sur l'intelligence artificielle pour repérer certaines incohérences difficilement identifiables par l'œil humain comme des légers changements de couleur au sein d'un même mot ou des variations d'alignement.

"On se concentre sur les fraudes de masse commises par les particuliers, les auto-entrepreneurs et les petites entreprises et non pas sur des fraudes commises par des professionnels de l'escroquerie", précise Marc de Beaucorps, CEO et cofondateur. "Ces fraudes sont réalisées dans le but d'obtenir un crédit, de bénéficier de produits d'assurance, de logements sociaux, de subventions… "

Une douzaine de recrutements

Les clients de Finovox sont répartis entre le secteur financier, les assurances, le secteur public, l'immobilier et le recrutement. "On ne se contente pas de repérer les incohérences d'un document. On apporte également à nos clients la preuve de la falsification", poursuit le dirigeant. "Très souvent, cette falsification provient de la modification d'un document via un logiciel de retouche d'image ou un modificateur de PDF".

La levée de fonds permettra à Finovox de gonfler ses effectifs en recrutant une douzaine de talents qui viendront s'ajouter aux vingt collaborateurs actuels. "Nous allons continuer d'investir dans le produit en renforçant les équipes tech car notre activité nous oblige à nous maintenir à la pointe de la technologie mondiale", détaille Marc de Beaucorps. "Nous allons aussi renforcer les équipes commerciales pour accélérer notre développement en France et pour préparer notre internationalisation, d'abord dans les pays voisins mais aussi à Singapour et au Canada". Pour séduire des clients étrangers, Finovox insiste sur le fait que sa solution est compatible avec toutes les langues et tous les alphabets.