Spécialiste des services additionnels pour retailers, Dealt lève 4,5 millions d'euros

La start-up s'appuie sur un réseau de prestataires indépendants pour compléter l'offre des commerçants et améliorer l'expérience de leurs clients.

Un deuxième deal pour Dealt. Après avoir récolté 1 million d'euros en 2020, la start-up française qui offre des services additionnels en marque blanche aux commerçants, dont le montage, l'installation, l'entretien ou encore la réparation, annonce ce 6 juin lever 4,5 millions d'euros. La Poste Ventures, GO Capital, One Green et Holnest ont participé au tour de table. Quelques personnalités du retail comme Thierry Lernon (directeur e-commerce de BUT) ou encore Flavien Dhellemmes (président de Conforama) ont également pris part à l'opération. A noter qu'un emprunt de 1,5 million d'euros vient compléter ce financement.

Pour Dealt, tout a basculé en 2020. A l'époque, l'entreprise s'appelle Mon Super Voisin et propose des services d'entraide entre particuliers. Mais le coût d'acquisition de nouveaux clients est trop élevé et la croissance de la start-up ne décolle pas. Alors les cofondateurs repensent le modèle pour s'adresser directement aux retailers. "Un tiers des demandes sur l'application Mon Super Voisin provenait de clients de grandes enseignes qui avaient besoin de se faire accompagner à la suite d'un achat", raconte le CEO Mickael Braconnier.

Mon Petit Voisin devient alors Dealt, une plateforme qui accompagne les commerçants dans la mise en place de services additionnels pour améliorer l'expérience client. "On a développé un catalogue de 350 services sur trois thématiques : l'installation des équipements de la maison (installation de sanitaires, rénovation énergétique…), le jardinage (taillage de haies, tonte de pelouse…) ainsi que l'électroménager et le multimédia (réparation de smartphone, aide au transfert de données…)", précise le dirigeant.

L'Espagne, la Belgique et la Suisse dans le viseur

Pour délivrer ces services, Dealt s'appuie sur un réseau de prestataires indépendants. La start-up met en relation ces derniers avec les commerçants via une plateforme disponible sur abonnement. Pour un seul point de vente, l'abonnement coûte en moyenne 300 euros par mois. Pour les grandes enseignes e-commerce, il varie entre 1 000 et 30 000 euros par mois. De leur côté, les commerçants récupèrent sur le service délivré par le prestataire une commission allant de 10% à 20%.

Conforama, Leclerc, Boulanger, Truffaut ou encore Fnac-Darty font partie des clients de la start-up. "Avec Dealt, ces grandes enseignes sont passées d'un modèle de vendeur de produits à celui d'un partenaire capable de répondre à l'ensemble des besoins de leurs clients", s'enorgueillit Mickael Braconnier.

La levée de fonds devra permettre à Dealt de renforcer ses équipes, pour passer de 25 à 50 collaborateurs. Elle aura également pour but d'améliorer le produit. "On veut investir dans l'IA pour travailler sur l'optimisation des processus d'onboarding de nos prestataires". Enfin, la start-up entend profiter de ce financement pour conquérir de nouveaux marchés à l'étranger, notamment en Espagne, en Belgique et en Suisse.